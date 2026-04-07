Вартість будинків у Києві різко змінилася: які суми називають продавці

Чоловік тримає долари на столі.

Ринок приватних будинків у Києві навесні 2026 року демонструє суперечливу картину. Вартість об’єктів у різних районах відрізняється настільки суттєво, що покупцям доводиться переглядати свої стратегії.

Середня різниця у вартості будинків між районами столиці становить майже мільйон доларів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані платформи ЛУН.

Де у Києві найдорожчі та найдешевші будинки

Найдорожчим напрямком традиційно залишається Печерськ. Середня ціна приватного будинку тут сягає близько 1,1 млн доларів. Водночас покупці часто отримують не нове житло, а старі будинки, які потребують серйозних інвестицій у ремонт або реконструкцію.

Зовсім інша ситуація на лівому березі. У Дніпровському районі середня вартість становить приблизно 155 тисяч доларів. При цьому за ці гроші реально знайти сучасний будинок із ремонтом і підключеними комунікаціями.

Різниця між будинками у Києві. Графіка: ЛУН

Середні ціни на будинки в інших районах столиці встановились на такому рівні:

Шевченківський — 450 000 дол.;

Голосіївський — 410 000 дол.;

Оболонський — 383 000 дол.;

Подільський — 275 500 дол.;

Святошинський — 210 000 дол.;

Дарницький — 174 000 дол.;

Деснянський — 161 000 дол.

Ціни на будинки в Києві. Графіка: ЛУН



Як змінились ціни на будинки у Києві

Якщо розглядати тривалу перспективу, то за останній рік приватні будинки в межах міста подорожчали на 7,5%.

Проте короткостроковий тренд вказує на охолодження ринку. Лише за останній місяць середня ціна пропозиції знизилася на 2,27%.

Динаміка ціни на будинки в Києві. Графіка: ЛУН

Що ще варто знати українцям

У 2026 році український ринок нерухомості демонструє стрімку трансформацію, змушуючи інвесторів остаточно відмовитися від застарілих стратегій на користь ліквідності. Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, що покупець шукає не просто квадратні метри, а багатофункціональні простори, що здатні швидко адаптуватися до змінних умов.

Тому зараз можливості для вкладень вийшли далеко за межі звичного житлового сектору.

"Насправді, у нас є чималий вибір, куди інвестувати. Це не тільки житлова нерухомість", — зауважує експертка, акцентуючи на важливості орендного потенціалу.

Вона радить звертати увагу на нішеві формати, оскільки, за її словами, "вибір сьогодні значно ширший, ніж здається на перший погляд".

Такі альтернативні об'єкти демонструють значно вищу швидкість окупності та стабільніший прибуток у порівнянні з класичними квартирами.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри звичну думку про дешевизну заміського житла порівняно зі столичним, деякі лоти під Києвом вражають своєю вартістю. Яскравим прикладом став маєток у Ворзелі, який оцінили в 15 млн доларів. Така ціна в сотні разів перевищує середні показники по області, що робить цей об'єкт справжнім винятком для ринку нерухомості.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля власного будинку через єОселю суттєво відрізняється від придбання квартири, де всі процеси вже давно налагоджені. У цьому разі банк стає максимально прискіпливим, адже під ретельну перевірку потрапляє не лише технічний стан самої споруди, а й кожна деталь у документах на земельну ділянку.

