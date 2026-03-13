Видео
Без этого компенсацию за разрушенное жилье будете ждать дольше — что важно

Без этого компенсацию за разрушенное жилье будете ждать дольше — что важно

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 11:22
Компенсацию за разрушенное жилье можно получить быстрее — кто имеет приоритет
Компенсацию за разрушенное жилье не выплатят быстро. Фото: Новини.LIVE, ГСЧС в Донецкой области. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на стереотипы, компенсация за уничтоженную недвижимость доступна не только льготникам. Программа "єВідновлення" работает для всех граждан, чьи заявки соответствуют установленным критериям.

А льготы влияют не на само решение, а на скорость получения средств, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое".



"На самом деле это не так. Это ложное утверждение о процедуре получения компенсации по национальной программе "єВідновлення", которое мы опровергаем", — отмечают волонтеры.

Иначе говоря, двое владельцев разрушенного жилья могут получить положительное решение о компенсации. Но тот, кто имеет приоритетное право, быстрее получит финансирование для использования жилищного сертификата.

У кого приоритетное право на компенсацию за разрушенное жилье

Для уничтоженного жилья закон определяет пять категорий граждан, которые получают преимущество при финансировании:

  • участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников;
  • мобилизованные военнослужащие без статуса УБД;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • внутренне перемещенные лица, которые соответствуют критериям правительства.

Как объясняют в платформе "Верни свое", ключевая деталь заключается именно в очередности финансирования.

"Наличие приоритетного права учитывается при обеспечении финансирования по уже предоставленной компенсации", — отмечают волонтеры.

Кто имеет приоритетное право на компенсацию за поврежденное жилье

Если жилье не уничтожено полностью, а только повреждено, перечень льготных категорий шире. Кроме основных групп, право на приоритет имеют также:

  • родители-воспитатели детских домов семейного типа;
  • приемные родители;
  • патронатные воспитатели;
  • дети-сироты и лица из их числа;
  • опекуны и попечители.

На какую недвижимость распространяется приоритетное право

Приоритет применяется только к одному жилому объекту. Если владелец потерял несколько квартир или домов из-за войны, он может выбрать только один для получения преимущества в финансировании.

Важно и то, что в случае совместной собственности право определяют по совладельцу, который подает заявление на компенсацию.

Фактически механизм работает как очередь: все, кто соответствует условиям программы, получают решение о компенсации, но люди со льготами смогут использовать жилищный сертификат раньше.

Как сообщалось, государственный сертификат на жилье дает надежду на новый старт, однако на практике владельцы часто сталкиваются с нехваткой средств. Из-за скачка цен, особенно в мегаполисах, суммы компенсации банально не хватает, чтобы купить равноценное жилье без солидных доплат.

Также мы рассказывали, что многие переселенцы получают отказы по программе "єВідновлення" из-за якобы наличия другой недвижимости. На самом деле проблема часто кроется не в собственности как таковой, а в технических ошибках и устаревших данных в государственных реестрах.

жилье компенсация єВідновлення сертификат на жильё жилищный ваучер
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
