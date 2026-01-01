Примусове виселення з квартири або будинку — які підстави існують у 2026 році

Чоловік з рослиною у коробці. Фото: Freepik

Примусове виселення з житла перестало бути винятковим сценарієм і дедалі частіше стає наслідком тривалих фінансових або правових помилок. Важливо розуміти: мова не про раптові дії, а про накопичення проблем, які роками залишалися без реакції.

Головне, що треба запам'ятати: згідно зі Конституції України, позбавити людину житла можна тільки за законом.

"Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду", — вказано у статті 47.

Жоден власник, колектор чи представник ЖЕКу не має права міняти замки, поки немає відповідної постанови.

Як виселяють за борги по комунальних послугах

Зараз до боргів за комуналку ставляться суворіше, ніж раніше. Виконавча служба працює швидше, але до крайніх заходів — продажу квартири на торгах — доходять рідко.

Зазвичай це трапляється, якщо:

ваш борг перевищив межу у 20 мінімальних зарплат — у 2026 році це 172 940 гривень;

у вас немає інших активів (машини, грошей на рахунках), якими можна перекрити борг;

ви принципово ігноруєте суд та не намагаєтеся оформити реструктуризацію.

Чи можуть виселити з іпотечної квартири

Тут правила найжорсткіші. Після скасування більшості мораторіїв банки почали активно повертати своє майно.

"У разі прийняття судом рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки, таке рішення одночасно є підставою для виселення всіх мешканців", — зазначає Закон України "Про іпотеку".

Навіть прописка дитини лише ускладнює процес (через органи опіки), але не скасовує його остаточно.

За що можуть виселити з орендованої квартири

Багато хто думає, що орендодавець може просто викинути речі мешканця в під'їзд. Якщо у вас є договір, стаття 825 Цивільного кодексу вас захищає. За законом, щоб розірвати договір через несплату, має пройти понад шість місяців (якщо інше не прописано в контракті).

Проте, власники мають право вимагати виселення, якщо ви:

систематично порушуєте тишу та заважаєте сусідам;

нищите майно та відмовляєтеся це компенсувати;

використовуєте квартиру як офіс чи склад, хоча домовлялися про проживання.

Як працює примусове виселення за рішенням суду

Процес складається з кількох етапів. Це довгий шлях від першої претензії до візиту державного виконавця. Навіть якщо рішення прийнято не на вашу користь, закон дає час на добровільне звільнення приміщення.

Якщо ж ви ігноруєте законні вимоги, примусове виселення відбувається у присутності свідків, з описом майна та залученням поліції.

Раніше ми розповідали, як виставити на продаж квартиру, обтяжену боргами. Також готується механізм для автоматизації виконавчого провадження та швидкого арешту активів, аби боржники більше не могли роками ігнорувати виконання судових рішень.