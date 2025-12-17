Українці в Польщі — чому біженці змушені виїжджати з державного житла

Жінки у кімнаті. Фото: Freepik

Польща, яка стала головним прихистком для мільйонів українців, поступово згортає програму "колективної опіки". Державні центри розміщення, які довгий час були житлом для втікачів від війни, один за одним йдуть під замок.

Але це не випадковість, а нова державна стратегія уряду країни, пише Rzeczpospolita.

Статистика виселення українців в Польщі

Кількість центрів колективного розміщення за рік суттєво скоротилася. Якщо раніше по всій країні працювали понад тисячу таких об’єктів, то нині їх значно менше, а кількість мешканців зменшується щомісяця.

Найбільше це вдарило по регіонах, де українці звикли триматися громадами:

Краків та Малопольща: Кількість мешканців у держцентрах обвалилася майже вдвічі (з 7 до 4 тисяч). Сілезія: Тут ситуація ще радикальніша — замість 3 тисяч мешканців залишилося ледь 1,7 тисячі.

Для багатьох це означає не просто зміну адреси, а необхідність вийти у "відкритий океан" польського ринку нерухомості, де ціни часто кусаються, а конкуренція — захмарна.

Чому Польща змінила правила для біженців

Логіка польського уряду прагматична, хоча й болюча. Витративши понад мільярд злотих на проживання біженців, бюджет країни почав відчувати серйозне виснаження.

Оскільки війна в Україні перейшла у фазу затяжного конфлікту, польська влада вирішила: тимчасовий захист не може тривати вічно.

Саме тому з листопада правила стали жорсткішими. Держава фактично відійшла від моделі тривалої безоплатної підтримки.

Кого позбавили права на безоплатне проживання

Найбільше тривожить те, що нові вимоги зачепили навіть ті категорії людей, які раніше вважалися недоторканними. Безоплатний дах над головою втрачають:

багатодітні родини, де дітям вже виповнилося 7 років (держава вважає, що це вік, коли батьки можуть повноцінно працювати);

опікуни осіб з інвалідністю, якщо вони отримують соціальні виплати;

пенсіонери, які мають польські виплати — тепер за ліжко в гуртожитку їм доведеться віддавати по 15 злотих на день.

Як українців готують до самостійного життя

Офіційна позиція польської влади полягає в тому, що біженців поступово підштовхують до самостійності. Ідея полягає не лише в економії коштів, а й у пришвидшенні інтеграції: працевлаштуванні, оренді житла на ринку або ухваленні рішення про переїзд.

Фактично цей процес розпочався ще раніше. Після перших трьох місяців безоплатного проживання українці мали оплачувати частину витрат самостійно. До середини 2025 року майже половина біженців уже повністю покривали витрати на житло.

Нові правила лише завершили цей перехід, зробивши безкоштовне проживання винятком, а не нормою.

