Принудительное выселение из квартиры или дома — какие основания существуют в 2026 году

Принудительное выселение из жилья перестало быть исключительным сценарием и все чаще становится следствием длительных финансовых или правовых ошибок. Важно понимать: речь не о внезапных действиях, а о накоплении проблем, которые годами оставались без реакции.

Главное, что надо запомнить: согласно Конституции Украины, лишить человека жилья можно только по закону.

"Никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда", — указано в статье 47.

Ни один владелец, коллектор или представитель ЖЭКа не имеет права менять замки, пока нет соответствующего постановления.

Как выселяют за долги по коммунальным услугам

Сейчас к долгам за коммуналку относятся строже, чем раньше. Исполнительная служба работает быстрее, но до крайних мер — продажи квартиры на торгах — доходят редко.

Обычно это случается, если:

ваш долг превысил предел в 20 минимальных зарплат — в 2026 году это 172 940 гривен;

у вас нет других активов (машины, денег на счетах), которыми можно перекрыть долг;

вы принципиально игнорируете суд и не пытаетесь оформить реструктуризацию.

Могут ли выселить из ипотечной квартиры

Здесь правила самые жесткие. После отмены большинства мораториев банки начали активно возвращать свое имущество.

"В случае принятия судом решения об обращении взыскания на предмет ипотеки, такое решение одновременно является основанием для выселения всех жильцов", — отмечает Закон Украины "Об ипотеке".

Даже прописка ребенка только усложняет процесс (через органы опеки), но не отменяет его окончательно.

За что могут выселить из арендованной квартиры

Многие думают, что арендодатель может просто выбросить вещи жильца в подъезд. Если у вас есть договор, статья 825 Гражданского кодекса вас защищает.

По закону, чтобы расторгнуть договор из-за неуплаты, должно пройти более шести месяцев (если иное не прописано в контракте).

Однако, владельцы имеют право требовать выселения, если вы:

систематически нарушаете тишину и мешаете соседям;

уничтожаете имущество и отказываетесь это компенсировать;

используете квартиру как офис или склад, хотя договаривались о проживании.

Как работает принудительное выселение по решению суда

Процесс состоит из нескольких этапов. Это долгий путь от первой претензии до визита государственного исполнителя. Даже если решение принято не в вашу пользу, закон дает время на добровольное освобождение помещения.

Если же вы игнорируете законные требования, принудительное выселение происходит в присутствии свидетелей, с описью имущества и привлечением полиции.

Ранее мы рассказывали, как выставить на продажу квартиру, обремененную долгами. Также готовится механизм для автоматизации исполнительного производства и быстрого ареста активов, чтобы должники больше не могли годами игнорировать исполнение судебных решений.