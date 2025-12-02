Продаж квартири з боргами — чи дозволені в Україні такі угоди

Жінка з ручкою та блокнотом. Фото: Freepik

Питання продажу квартири з боргами в Україні залишається актуальним. Адже багато власників стикаються із заборгованостями за комунальні послуги або кредитними зобов’язаннями.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можливо продати квартиру з боргами в Україні.

Чи можна продати квартиру з боргами за комунальні послуги

Закон "Про житлово-комунальні послуги", ст. 162 Житлового кодексу України та Закон "Про виконавче провадження" визначають, що такий продаж можливий, але процедура має низку вимог, які впливають на швидкість та безпечність угоди.

Так, українське законодавство дозволяє продаж нерухомості навіть за наявності боргів, якщо на об’єкт не накладено арешт. Нотаріус під час підготовки угоди робить запит до Єдиного реєстру боржників і фіксує суму заборгованості у договорі.

За згодою сторін борги можуть бути передані новому власнику, проте більшість покупців розглядають це лише у разі суттєвої знижки.

Часто продавцю доводиться підтверджувати розмір і структуру заборгованості. Зазвичай запитують такі документи:

довідки від постачальників комунальних послуг;

розшифровку нарахувань та платежів;

письмове підтвердження відсутності виконавчих проваджень.

"Наявність дебіторської історії зменшує коло покупців, тому ринок нерухомості реагує стримано на подібні оголошення", — підкреслює фінансовий директор компанії UniGroup Вікторія Матвєєва.

Як продати квартиру з боргами, якщо немає арешту

Найпростіша ситуація — коли борг є, але об’єкт не перебуває під арештом і не фігурує у виконавчих провадженнях.

У такому разі продавець може:

погасити заборгованість до моменту угоди;

закласти її у ціну та передати покупцю;

оформити окремий пункт у договорі про перехід відповідальності.

Нотаріус не має права відмовити у реєстрації такої угоди, якщо сторони погодили всі нюанси.

Продаж квартири з боргом у виконавчій службі

Якщо заборгованість передана до виконавчої служби і накладено арешт, продаж неможливий до повного врегулювання фінансових питань.

Для зняття арешту необхідно:

сплатити всю суму боргу;

отримати постанову виконавця про закінчення провадження;

подати документи нотаріусу для перевірки реєстрів.

Лише після цього нерухомість повертається у вільний цивільний обіг.

Як продати неприватизовану квартиру з боргами

Українське законодавство забороняє продавати неприватизоване житло.

Для будь-яких операцій купівлі-продажу потрібно:

спочатку завершити процес приватизації;

оформити право власності у Державному реєстрі речових прав;

після цього вирішувати питання з боргами та готувати об’єкт до продажу.

Інакше угода буде юридично недійсною.

