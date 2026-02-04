"Тещина кімната" у хрущовці — що це за приміщення і навіщо було потрібне

Таємна кімната у хрущовках — що приховали радянські архітектори
Радянські хрущовки досі дивують плануванням та архітектурними рішеннями Але є в цих будинках одна загадка, яка досі викликає палкі суперечки — та сама комірчина без вікон, яку в народі лагідно (або не дуже) називають "тещиною кімнатою".
Насправді ж поява такого простору мала цілком прагматичні причини і добре вписувалася в логіку радянської житлової політики, пише OBOZ.UA.
Для чого проєктували "тещину кімнату"
Радянські архітектори керувалися принципом максимальної користі з мінімальної площі.
За логікою того часу, це мала бути універсальна кладовка. У країні, де панував дефіцит, люди звикли тримати вдома запаси всього — від мішків із цукром до старих лиж і банок із огірками.
Але реальність внесла свої корективи. Оскільки квадратних метрів катастрофічно не вистачало, а в одній квартирі часто тулилося три покоління, цю "темну" кімнату почали використовувати як спальне місце.
"Тещина кімната" у хрущовці. Фото: @callmedemid/TikTok
Чому кімнату назвали тещиною
Назва виникла не з архітектурних причин, а з побутової іронії. Коли в двокімнатну квартиру заїжджала молода сім’я з дитиною, а згодом до них перебиралася бабуся (найчастіше мати дружини), їй виділяли той самий куток без вікон.
Свою роль зіграв і радянський гумор, де образ тещі став стійким персонажем анекдотів і сатири. Так назва закріпилася і дійшла до наших днів.
Як використовують "тещину кімнату"
Сьогодні ці 3-5 метрів — справжній подарунок для тих, хто не хоче захаращувати основні кімнати. Хтось робить там ідеальну гардеробну, щоб позбутися важких шаф, а хтось вибиває стіну і розширює вітальню чи коридор.
Те, що колись вважалося дивним пережитком, нині може стати функціональним рішенням для невеликих квартир.
