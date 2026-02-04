"Тещина кімната" у хрущовці — що це за приміщення і навіщо було потрібне

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Радянські хрущовки досі дивують плануванням та архітектурними рішеннями Але є в цих будинках одна загадка, яка досі викликає палкі суперечки — та сама комірчина без вікон, яку в народі лагідно (або не дуже) називають "тещиною кімнатою".

Насправді ж поява такого простору мала цілком прагматичні причини і добре вписувалася в логіку радянської житлової політики, пише OBOZ.UA.

Для чого проєктували "тещину кімнату"

Радянські архітектори керувалися принципом максимальної користі з мінімальної площі.

За логікою того часу, це мала бути універсальна кладовка. У країні, де панував дефіцит, люди звикли тримати вдома запаси всього — від мішків із цукром до старих лиж і банок із огірками.

Але реальність внесла свої корективи. Оскільки квадратних метрів катастрофічно не вистачало, а в одній квартирі часто тулилося три покоління, цю "темну" кімнату почали використовувати як спальне місце.

"Тещина кімната" у хрущовці. Фото: @callmedemid/TikTok

"Тещина кімната" у хрущовці. Фото: @callmedemid/TikTok

"Тещина кімната" у хрущовці. Фото: @callmedemid/TikTok 1 / 3





Чому кімнату назвали тещиною

Назва виникла не з архітектурних причин, а з побутової іронії. Коли в двокімнатну квартиру заїжджала молода сім’я з дитиною, а згодом до них перебиралася бабуся (найчастіше мати дружини), їй виділяли той самий куток без вікон.

Свою роль зіграв і радянський гумор, де образ тещі став стійким персонажем анекдотів і сатири. Так назва закріпилася і дійшла до наших днів.

Як використовують "тещину кімнату"

Сьогодні ці 3-5 метрів — справжній подарунок для тих, хто не хоче захаращувати основні кімнати. Хтось робить там ідеальну гардеробну, щоб позбутися важких шаф, а хтось вибиває стіну і розширює вітальню чи коридор.

Те, що колись вважалося дивним пережитком, нині може стати функціональним рішенням для невеликих квартир.

