Какой документ подтверждает приватизацию дома — правила в 2025 году

Приватизация — это передача государственного жилья в собственность граждан. Она дает человеку полное право распоряжаться домом: продавать, дарить, завещать или оставлять в аренду. В результате этой процедуры гражданин становится официальным собственником и получает документ, который подтверждает это право.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как получить свидетельство о праве собственности на дом, которое является главным доказательством завершенной приватизации. Без этого документа лицо не может юридически подтвердить свои имущественные права.

Кто выдает документ о приватизации дома

Оформлением занимаются уполномоченные органы приватизации, которые создают местные администрации или органы самоуправления, указано на портале "Дія". Также обращения принимают Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Услугу могут предоставлять и предприятия или учреждения, на балансе которых находится государственный жилой фонд. Они формируют решение о передаче дома в собственность граждан, после чего выдают свидетельство о праве собственности, которое регистрируется в специальной книге.

Как получить свидетельство о праве собственности

Процедура получения документа состоит из нескольких этапов:

Подача заявления в орган приватизации. Подготовка необходимого пакета документов. Принятие решения о передаче дома. Выдача свидетельства о праве собственности.

Заявитель может обратиться лично, через представителя или отправить документы по почте. После принятия решения гражданину присылают готовый документ, который подтверждает право собственности.

Какие документы нужны для приватизации

Чтобы оформить свидетельство, необходимо подготовить:

заявление на приватизацию дома;

копии паспортов или свидетельств о рождении членов семьи;

налоговые номера всех лиц, зарегистрированных в доме;

документы, подтверждающие родственные связи;

справку о месте регистрации;

технический паспорт на дом;

копию ордера на жилое помещение;

документ о неиспользовании жилищных чеков;

копию документа о льготах (при наличии);

согласие отсутствующих членов семьи на приватизацию.

Этот пакет подается в орган приватизации, который проводит проверку и вносит данные в реестр. После завершения процесса гражданин получает свидетельство о праве собственности на дом, что и подтверждает факт приватизации.

Что содержит свидетельство о праве собственности

В документ вносятся все данные о жилье — адрес, площадь, форма собственности (совместная или индивидуальная), а также сведения о владельцах.

Кроме дома, в свидетельство включаются хозяйственные постройки — сараи, гаражи, кладовые, расположенные на придомовой территории, если они не являются самовольными.

"Эти объекты переходят в частную собственность одновременно с домом и не требуют отдельной приватизации", — указано на портале "Дія".

Сколько стоит оформление документов

Сам процесс приватизации жилья является бесплатным, но граждане оплачивают административные и технические услуги, связанные с оформлением документов. Их стоимость определяется местными органами власти и может различаться в зависимости от региона.

Какие результаты процедуры приватизации

После подачи полного пакета документов заявитель получит свидетельство о праве собственности на дом - официальный подтверждающий документ. В случае отказа орган приватизации обязан предоставить письменное объяснение.

Получить результат можно:

лично;

через законного представителя;

почтовым отправлением по адресу заявителя.

Почему важно сохранять документ о приватизации

Свидетельство — это единственное юридическое доказательство права собственности. Без него невозможно провести любое нотариальное действие: продажа, дарение, оформление наследства или кредита под залог жилья.

Поэтому лучше хранить оригинал документа в надежном месте и иметь нотариально заверенную копию на случай утери. В случае повреждения или потери свидетельства его можно восстановить через орган приватизации или местный ЦПАУ.

