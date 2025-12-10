Приватизація гаража — що треба знати власникам в Україні

Гараж на ділянці. Фото: Kaif House

В Україні приватизація гаража залишається важливим кроком для кожного, хто хоче вільно продавати, дарувати чи обмінювати це майно. Без правовстановлюючих документів жоден нотаріус не засвідчить жодної угоди, тому це питання рано чи пізно постає перед кожним власником.

Приватизація передбачає передачу майна від держави або громади у власність громадянина, зазначають адвокати компанії "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Процес активно застосовується ще з початку 90-х і залишається актуальним, адже саме оформлене право власності гарантує захист від юридичних ризиків та можливість повноцінно розпоряджатися своїм гаражем.

Приватизація індивідуального гаража

Якщо гараж стоїть на окремій ділянці, власник може безоплатно оформити до 100 кв. м землі під ним. Головна умова — будівля має бути введена в експлуатацію. Це робить спеціальна комісія, яка перевіряє відповідність будівництва нормам.

"Приватизація приватних гаражів, а, точніше, земельних ділянок під ними, вважається більш необхідною, оскільки такий неузаконений гараж в будь-який час можуть вимагати знести", — наголошують адвокати.

Приватизація гаража в кооперативі

Гараж у гаражно-будівельному кооперативі (ГБК) можна приватизувати за наявності підтверджених документів. Голова ГБК повинен видати довідку про членство, сплату пайових внесків та відповідність будівництва нормам.

Важливо, щоб сам кооператив був офіційно зареєстрований. Якщо в документах виявляються неточності, член кооперативу може вимагати загальні збори для їх виправлення.

У більшості випадків власнику потрібно зібрати пакет паперів, після чого звернутися до відповідної адміністрації для оформлення права власності.

Документи для приватизації гаража

Найчастіше потрібні такі документи:

довідка від голови кооперативу про членство та оплату паю;

технічний паспорт гаража;

копія рішення щодо виділення землі під ГБК;

паспорт та ІПН власника.

Далі подається заява до місцевої адміністрації. Зазвичай розгляд триває до одного місяця. Результатом стає документ про право власності та державна реєстрація в реєстрі нерухомості.

Переваги оформленого гаража

Можливість офіційного продажу або оренди. Захист від вимог щодо знесення. Гарантія юридичної чистоти угод.

Як повідомлялось, будівництво гаража на присадибній ділянці, хоча й здається нескладною справою, часто викликає розбіжності з сусідами через його розміщення. Щоб уникнути майбутніх конфліктів, важливо ще під час планування врахувати державні будівельні норми, які встановлюють мінімально допустимі відстані від стін будівлі до сусідньої межі.

Також ми розповідали, що незважаючи на формальну відсутність приватного права власності, українці продовжують активно обробляти свої земельні ділянки. У зв'язку з цим, під час дії воєнного стану набуває актуальності питання про можливість конфіскації неприватизованих городів.