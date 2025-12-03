Чи можуть забрати неприватизований город під час воєнного стану — норми закону

Жінка на ділянці. Фото: Freepik

Українці й надалі активно доглядають городи, що формально не перебувають у приватній власності. Тож питання, чи можуть неприватизовану земельну ділянку забрати під час воєнного стану, виникає дедалі частіше.

Попри загальні обмеження на приватизацію, право користуватися землею залишається, однак потребує уваги та підтвердження документами, наголошують фахівці юридичної компанії "Земельний фонд України".

Приватизація городу під час воєнного стану

У воєнний період держава запровадила тимчасову паузу на передачу земель у приватну власність. Як пояснюють юристи, це зроблено, щоб уникнути втрати державних ресурсів у нестабільних умовах. Зараз більшість процедур приватизації поставлені на паузу, і це стосується навіть городів, які багато років перебувають в користуванні.

Через це власники та користувачі городів не можуть розпочати чи завершити оформлення права власності до завершення воєнного стану. Водночас чинне користування не підлягає примусовому припиненню без правових підстав.

Користування неприватизованим городом під час війни

"Сам факт користування землею є аргументом на вашу користь, а забрати її можна лише за рішенням суду або в межах визначеної законом процедури", — кажуть юристи.

Тому головне завдання користувача — довести, що він обробляє ділянку на законних підставах.

Щоб мінімізувати ризики, варто перевірити документи та підготуватися до можливих запитів з боку органів місцевого самоврядування. Це допоможе зберегти право користування навіть у нестандартних обставинах воєнного стану.

Документи для підтвердження права користування городом

Корисно мати під руками будь-які папери, що свого часу видавала сільрада чи об’єднана громада. До таких документів належать:

рішення про надання ділянки в користування;

акт на землю;

договір користування або довгострокової оренди.

Якщо документи втрачені, можна звернутися із запитом у місцеву раду та отримати офіційне підтвердження наявних підстав користування.

У багатьох випадках доказами можуть бути не лише папери. Доречно зібрати:

фото та відео з обробленої ділянки;

акти огляду території;

свідчення сусідів.

Такі матеріали підтверджують реальне, безперервне користування городом.

Після скасування воєнного стану приватизація знову стане доступною. Обмеження мають тимчасовий характер, тому оформити власність буде можливо одразу після їх зняття.

