Приватизація службових квартир в Україні — які зміни готує влада

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Держава готує принципові зміни у підходах до житлової політики. Вони стосуються насамперед приватизації службових квартир і можливості отримання житла безоплатно. Ключовий акцент майбутніх рішень — чітке розмежування між пріоритетними категоріями та всіма іншими громадянами.

Якщо для окремих груп соціальні гарантії збережуться, то для більшості українців правила стануть значно жорсткішими, пояснила голова Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Приватизація службових квартир для військових

За словами депутатки, військовослужбовці та члени їхніх родин залишаються першою і безумовною пріоритетною категорією. Для них держава й надалі передбачає як можливість отримання безоплатного житла, так і приватизацію службових квартир.

"Військовослужбовці і члени їхніх сімей визначені першою пріоритетною категорією у державній житловій політиці", — підкреслила Шуляк.

За її словами, забезпечення житлом розглядається не як пільга, а як обов’язкова складова соціальних гарантій для людей, які захищають державу.

Хто ще збереже право на безоплатне житло

Окрім військових, спеціальні умови залишаться ще для кількох груп, для яких уже діють окремі закони. Йдеться про:

працівників Національної поліції;

співробітників ДСНС;

дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

Для кожної з цих категорій, за словами Шуляк, існує спеціальне законодавство, яке є ширшим за рамковий закон про основні засади житлової політики. Саме тому можливість безоплатного житла та приватизації службових квартир для них збережеться і надалі.

Приватизація службового житла для інших громадян

Водночас для всіх інших українців держава планує провести так звану "червону лінію". Безоплатне отримання житла і приватизація службових квартир більше не допускатимуться. Цей підхід пояснюють системними зловживаннями, які накопичувалися роками.

"Ми бачимо постійні розслідування, коли службове житло отримували люди, яким воно фактично не було потрібне, а потім його продавали", — зазначила Шуляк.

У результаті ті, хто справді потребував житла, могли стояти в чергах десятиліттями й так і не дочекатися своєї квартири.

Як наголошує Шуляк, "забезпечення військовослужбовців і їхніх родин житлом — це безумовний пріоритет, який залишатиметься і надалі".

Саме тому для них збережеться і безоплатність, і право на приватизацію, тоді як для інших громадян ці можливості будуть закриті.

