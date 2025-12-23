єОселя для військових — які зміни запрацюють з 9 січня 2026 року

Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Рішення уряду, яке набирає чинності з 9 січня 2026 року, суттєво розширює можливості житлового кредитування для захисників України. Вперше пільгову іпотеку під 3% в рамках програми "єОселя" зможуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військовослужбовці.

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE це рішення чекали місяцями.

"Ми додали мобілізованих. Не тільки кадрові військові й контрактники зможуть скористатися найбільш пільговою іпотекою під 3%. Мобілізовані також", — наголосив Мецгер.

За його словами, держава визнає, що війна затягнулася, а мобілізація для багатьох перестала бути короткостроковим етапом життя. Саме тому доступ до житла стає не винятком, а необхідною формою підтримки.

"Зараз час віддати державі борг хоча б через такі інструменти, як іпотека", — пояснив керівник Укрфінжитла.

єОселя під 3% для мобілізованих

Після оновлення правил мобілізовані отримують ті самі умови, які вже діють для контрактної служби. Кредитна ставка — 3% річних у межах програми "єОселя".

До програми допускається не вся нерухомість, а лише житло в межах установлених нормативів. Це правило залишається незмінним і після розширення кола учасників.

Допустимі параметри такі:

квартира — площею до 115,5 кв. м;

житловий будинок — площею до 125,5 кв. м.

Як оформити єОселю військовому

Процедура подання заявки залишається максимально простою та цифровою. Оформлення можливе двома шляхами:

через застосунок "Дія" з онлайн-подачею заявки;

через банк-партнер після попередньої цифрової реєстрації.

Після ухвалення урядового рішення щодо мобілізованих система проходить технічне оновлення.

"Зараз ми налаштовуємо всі системи, банки, підписуємо угоди і будемо запускати", — зазначив Мецгер.



Зазначимо, хоча єОселя допомогла тисячам людей отримати ключі від квартир, вона також створила хибне відчуття безпеки — банківська акредитація об’єкта зовсім не гарантує відсутності ризиків для покупця.

Також ми розповідали, яку саме нерухомість, окрім квартири, можна купити за пільговою іпотекою єОселя.