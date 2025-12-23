Відео
єОселя для військових — які зміни очікуються з 9 січня

єОселя для військових — які зміни очікуються з 9 січня

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:50
єОселя для військових — які зміни запрацюють з 9 січня 2026 року
Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Рішення уряду, яке набирає чинності з 9 січня 2026 року, суттєво розширює можливості житлового кредитування для захисників України. Вперше пільгову іпотеку під 3% в рамках програми "єОселя" зможуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військовослужбовці.

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE це рішення чекали місяцями.

Читайте також:

"Ми додали мобілізованих. Не тільки кадрові військові й контрактники зможуть скористатися найбільш пільговою іпотекою під 3%. Мобілізовані також", — наголосив Мецгер.

За його словами, держава визнає, що війна затягнулася, а мобілізація для багатьох перестала бути короткостроковим етапом життя. Саме тому доступ до житла стає не винятком, а необхідною формою підтримки.

"Зараз час віддати державі борг хоча б через такі інструменти, як іпотека", — пояснив керівник Укрфінжитла.

єОселя під 3% для мобілізованих

Після оновлення правил мобілізовані отримують ті самі умови, які вже діють для контрактної служби. Кредитна ставка — 3% річних у межах програми "єОселя".

До програми допускається не вся нерухомість, а лише житло в межах установлених нормативів. Це правило залишається незмінним і після розширення кола учасників.

Допустимі параметри такі:

  • квартира — площею до 115,5 кв. м;
  • житловий будинок — площею до 125,5 кв. м.

Як оформити єОселю військовому

Процедура подання заявки залишається максимально простою та цифровою. Оформлення можливе двома шляхами:

  • через застосунок "Дія" з онлайн-подачею заявки;
  • через банк-партнер після попередньої цифрової реєстрації.

Після ухвалення урядового рішення щодо мобілізованих система проходить технічне оновлення.

"Зараз ми налаштовуємо всі системи, банки, підписуємо угоди і будемо запускати", — зазначив Мецгер.


Зазначимо, хоча єОселя допомогла тисячам людей отримати ключі від квартир, вона також створила хибне відчуття безпеки — банківська акредитація об’єкта зовсім не гарантує відсутності ризиків для покупця.

Також ми розповідали, яку саме нерухомість, окрім квартири, можна купити за пільговою іпотекою єОселя.

іпотека нерухомість військові єОселя українські військові
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
