Приватизация служебных квартир в Украине — какие изменения готовит власть

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государство готовит принципиальные изменения в подходах к жилищной политике. Они касаются прежде всего приватизации служебных квартир и возможности получения жилья бесплатно. Ключевой акцент будущих решений - четкое разграничение между приоритетными категориями и всеми остальными гражданами.

Если для отдельных групп социальные гарантии сохранятся, то для большинства украинцев правила станут значительно жестче, пояснила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Приватизация служебных квартир для военных

По словам депутата, военнослужащие и члены их семей остаются первой и безусловной приоритетной категорией. Для них государство и в дальнейшем предусматривает как возможность получения бесплатного жилья, так и приватизацию служебных квартир.

"Военнослужащие и члены их семей определены первой приоритетной категорией в государственной жилищной политике", — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, обеспечение жильем рассматривается не как льгота, а как обязательная составляющая социальных гарантий для людей, которые защищают государство.

Кто еще сохранит право на бесплатное жилье

Кроме военных, специальные условия останутся еще для нескольких групп, для которых уже действуют отдельные законы. Речь идет о:

работниках Национальной полиции;

сотрудниках ГСЧС;

детях сирот и детях, лишенных родительской опеки.

Для каждой из этих категорий, по словам Шуляк, существует специальное законодательство, которое шире рамочного закона об основных принципах жилищной политики. Именно поэтому возможность бесплатного жилья и приватизации служебных квартир для них сохранится и в дальнейшем.

Приватизация служебного жилья для других граждан

В то же время для всех остальных украинцев государство планирует провести так называемую "красную линию". Бесплатное получение жилья и приватизация служебных квартир больше не будут допускаться. Этот подход объясняют системными злоупотреблениями, которые накапливались годами.

"Мы видим постоянные расследования, когда служебное жилье получали люди, которым оно фактически не было нужно, а потом его продавали", — отметила Шуляк.

В результате те, кто действительно нуждался в жилье, могли стоять в очередях десятилетиями и так и не дождаться своей квартиры.

Как отмечает Шуляк, "обеспечение военнослужащих и их семей жильем — это безусловный приоритет, который будет оставаться и в дальнейшем".

Именно поэтому для них сохранится и бесплатность, и право на приватизацию, тогда как для других граждан эти возможности будут закрыты.

