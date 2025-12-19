єОселя для українців— в Укрфінжитлі розповіли, хто частіше оформлює іпотеку

Родина серед коробок. Фото: Freepik

З моменту свого запуску програма "єОселя" чітко показала, для кого вона справді працює. Найактивнішими учасниками стали військові та представники силового блоку.

Голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер пояснив Новини.LIVE, майже половина всіх виданих кредитів у межах єОселі припадає саме на тих, хто захищає державу або працює в умовах підвищеного ризику. Йдеться не лише про ЗСУ, а й про співробітників ГУР, ДСНС та інших підрозділів, які безпосередньо задіяні у війні.

Реклама

Читайте також:

Скільки сімей військових вже отримали іпотеку

За час дії програми понад 11 тисяч військових сімей змогли придбати власне житло на пільгових умовах. У відсотковому співвідношенні це близько 49% усіх учасників єОселі.

"Військові — це одна з найбільш пріоритетних категорій для нас. Це люди, яким держава реально завдячує", — зазначив Мецгер.

Причина активної участі військових у програмі не зводиться лише до пільгової ставки. єОселя була спроєктована саме під ті категорії, які не мають доступу до класичної комерційної іпотеки.

Серед ключових факторів:

нестабільний або обмежений дохід під час служби;

відсутність накопичень через війну;

високі ризики, які банки не готові брати в комерційних програмах.

Саме тому держава фактично взяла на себе частину фінансового навантаження, зробивши ставку субсидованою.

Як працює субсидована іпотека для військових

Модель єОселі базується на простому принципі: ринок і держава не конкурують, а доповнюють одне одного. Комерційна іпотека залишається для тих, хто працює у приватному секторі, а субсидована — для людей, які служать державі.

"Є комерційна ставка і є субсидована. Наш фокус — це люди, які віддали себе служінню державі", — каже Мецгер.

Той самий підхід застосовується і до інших професій:

медики державних і комунальних закладів;

вчителі та наукові працівники;

військові та силові структури.

Якщо людина працює в комерційній сфері — вона користується ринковими умовами. Якщо служить державі — отримує підтримку у вигляді нижчої ставки.

"Ринок працює так: комерційна іпотека — у банків, субсидована — за нами. Це і є наша місія", — підкреслює Мецгер.

У 2025 році програма "єОселя" посилила підтримку постраждалих від війни, запровадивши механізм компенсацій для ВПО та жителів прифронтових громад з метою відновлення втраченого житла.

Також ми розповідали, що єОселя створила хибне відчуття безпеки: акредитація забудовника банком зовсім не гарантує успішність угоди, а нехтування перевіркою може призвести до значних фінансових втрат.