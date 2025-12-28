Відео
Головна Ринок нерухомості Житло для військових — чи можна приватизувати службову квартиру

Житло для військових — чи можна приватизувати службову квартиру

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 11:22
Службове житло — чи можуть військовослужбовці приватизувати квартиру
Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

В Україні житло для військових — це завжди "гаряча" тема. Зараз тисячі захисників живуть у службових квартирах, виданих на час служби, і природно, що кожен хоче перетворити цей "тимчасовий" статус на повноцінну власніть. 

Але тут є багато юридичного підводного каміння, про яке не завжди кажуть прямо, наголошує юристка Наталія Лисенко.

Читайте також:

Що таке службове житло для військових

Поки квартира має статус службової, вона — державна власність, закріплена за Міноборони чи іншим відомством. За законом, приватизувати її "як є" неможливо. Це резервний фонд, який держава тримає для тих, хто прийде на службу після вас. 

Тому просто подати документи на приватизацію, поки житло в спецфонді, — це гарантована відмова.

Приватизація службового житла під час воєнного стану

Воєнний стан істотно вплинув на житлові процедури. Формальної заборони на приватизацію на рівні всієї країни немає, але на практиці багато місцевих рад "заморозили" ці процеси.

Десь посилаються на відсутність доступу до реєстрів, десь — на очікування нових роз’яснень від Кабміну. 

Як зняти статус службового житла

Це найскладніший етап. Ви не можете просто "купити" приватизацію. Потрібно пройти процедуру розслужбовування. На практиці це виглядає так:

  1. Житлова комісія: подаєте рапорт/заяву у своїй частині. Комісія має визнати, що квартира вам "потрібна назавжди".
  2. Наказ командира та КЕВ: це погодження на рівні відомства.
  3. Виконавчий комітет: фінальний етап, де місцева влада виключає житло зі службового фонду і переводить його в загальний.

Процес не швидкий і може тривати кілька місяців або більше року, додає юристка.

Хто має право на приватизацію службового житла

Коли (і якщо) статус знято, право на приватизацію мають ті, хто вписаний в ордер: сам військовослужбовець та його родина, що прописана разом із ним. 

Окремо стоїть питання родин загиблих героїв — для них процедури зазвичай намагаються спрощувати, але юридично шлях той самий: зняття статусу → приватизація.

Раніше стало відомо, що держава запровадила житлові сертифікати номіналом до 2 мільйонів гривень як новий інструмент підтримки ветеранів, які втратили власну оселю через окупацію територій.

Також ми розповідали, на які соціальні пільги мають право дружини УБД.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
