Приватизация государственного жилья в Украине — кто имеет право оформить

Приватизация в Украине — кто может оформить в собственность госжилье
В Украине приватизация государственного жилья остается реальной возможностью для граждан, которые фактически проживают в квартирах, домах или комнатах в общежитиях государственной или коммунальной формы собственности. В то же время государство уже задало новый вектор жилищной политики, и действующие правила имеют ограниченный срок действия.
Как отметили в Министерстве развития общин и территории, через год после завершения военного положения закон о приватизации государственного жилищного фонда утратит силу.
Соответствующие изменения предусмотрены принятым законом №12377, который меняет подход к управлению жилищным фондом. Это не означает, что право собственности заберут, но процедуру точно пересмотрят, и вряд ли она станет проще или бесплатной.
Кто имеет право на приватизацию жилья
Право на приватизацию имеют граждане Украины, которые постоянно проживают в государственном или коммунальном жилье на законных основаниях.
Речь идет не только о квартирах, но и об отдельных домах, комнатах в общежитиях или коммунальных квартирах.
Как приватизировать государственное жилье
Процедура приватизации остается стандартной и состоит из нескольких последовательных шагов:
- Визит в орган приватизации. Идите в местную администрацию или ЦПАУ. Там вам выдадут конкретный перечень бумаг именно для вашего района.
- Сбор "бумажной базы". Главное здесь — подтвердить, что вы проживаете там законно, и собрать справки о составе семьи.
- Ожидание и проверка. Чиновники проверят каждый метр вашей площади. Если все хорошо — получите заветное решение.
- Финальный аккорд. Свидетельство на руках - это хорошо, но это еще не финиш. Обязательно зарегистрируйте право собственности в госреестре. Только после того, как ваша фамилия появится в электронной базе, вы станете полноправным владельцем.
Для чего нужна приватизация жилья
Если вы до сих пор живете по договору найма, вы фактически не являетесь хозяином своих квадратных метров. Без приватизации вы не сможете:
- оставить квартиру по наследству детям;
- официально сдать ее в аренду и иметь юридическую защиту;
- свободно продать жилье, чтобы купить что-то лучше.
Более того, сейчас в домах активно создаются ОСМД. Чтобы иметь реальный голос в принятии решений относительно собственного подъезда или крыши, вы должны быть владельцем, а не просто жильцом.
