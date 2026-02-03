Видео
Україна
Видео

Приватизация в Украине — кто может оформить в собственность госжилье

Приватизация в Украине — кто может оформить в собственность госжилье

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 20:08
Приватизация государственного жилья в Украине — кто имеет право оформить
Женщина подписывает документы. Фото: Freepik

В Украине приватизация государственного жилья остается реальной возможностью для граждан, которые фактически проживают в квартирах, домах или комнатах в общежитиях государственной или коммунальной формы собственности. В то же время государство уже задало новый вектор жилищной политики, и действующие правила имеют ограниченный срок действия.

Как отметили в Министерстве развития общин и территории, через год после завершения военного положения закон о приватизации государственного жилищного фонда утратит силу.

Читайте также:

Соответствующие изменения предусмотрены принятым законом №12377, который меняет подход к управлению жилищным фондом. Это не означает, что право собственности заберут, но процедуру точно пересмотрят, и вряд ли она станет проще или бесплатной.

Кто имеет право на приватизацию жилья

Право на приватизацию имеют граждане Украины, которые постоянно проживают в государственном или коммунальном жилье на законных основаниях.

Речь идет не только о квартирах, но и об отдельных домах, комнатах в общежитиях или коммунальных квартирах.

Как приватизировать государственное жилье

Процедура приватизации остается стандартной и состоит из нескольких последовательных шагов:

  1. Визит в орган приватизации. Идите в местную администрацию или ЦПАУ. Там вам выдадут конкретный перечень бумаг именно для вашего района.
  2. Сбор "бумажной базы". Главное здесь — подтвердить, что вы проживаете там законно, и собрать справки о составе семьи.
  3. Ожидание и проверка. Чиновники проверят каждый метр вашей площади. Если все хорошо — получите заветное решение.
  4. Финальный аккорд. Свидетельство на руках - это хорошо, но это еще не финиш. Обязательно зарегистрируйте право собственности в госреестре. Только после того, как ваша фамилия появится в электронной базе, вы станете полноправным владельцем.

 

Приватизация в Украине — кто может оформить в собственность госжилье - фото 1
Как приватизировать государственное жилье. Графика: mindev.gov.ua

Для чего нужна приватизация жилья

Если вы до сих пор живете по договору найма, вы фактически не являетесь хозяином своих квадратных метров. Без приватизации вы не сможете:

  • оставить квартиру по наследству детям;
  • официально сдать ее в аренду и иметь юридическую защиту;
  • свободно продать жилье, чтобы купить что-то лучше.

Более того, сейчас в домах активно создаются ОСМД. Чтобы иметь реальный голос в принятии решений относительно собственного подъезда или крыши, вы должны быть владельцем, а не просто жильцом.

Ранее мы рассказывали, возможно ли военным приватизировать служебную квартиру. А также, как продать дом, который расположен на неприватизированной земле.

приватизация жилье квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
