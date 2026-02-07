Чому не вигідно купувати пай 1,5 га та який розмір принесе дохід у 2026 році

Будинки з ділянкою. Фото: Freepik

Купівля земельного паю для багатьох стала модним рішенням. Але мода рідко дорівнює фінансовій доцільності.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інвесторку Олену Набатову, пай площею 1,5 гектара у більшості випадків не дає очікуваної вигоди, якщо це не унікальна земля.

"Якщо це не якась унікальна земля, то ні", — наголошує Набатова.

Основна проблема малого паю — фіксовані витрати. Вартість переоформлення землі у нотаріуса не залежить від площі. Чим менший пай, тим більшу частку від його ціни "з’їдають" супутні витрати.

Який розмір паю вигідно купувати для інвестицій

Перед купівлею варто чесно відповісти собі на ключове питання — навіщо вам пай.

"Задайте собі питання, яка ваша ціль", — радить інвесторка.

Якщо мета — просто володіти землею, розмір справді не критичний. Але якщо ви плануєте заробляти на оренді та зростанні вартості активу, мінімальний ефективний розмір починається від 2 гектарів.

Саме з цього порогу витрати на оформлення стають відносно адекватними, а пай — привабливішим для орендарів.

На що дивитись перед купівлею паю

Оцінювати пай лише за площею — стратегічна помилка. Значно важливіші інші фактори:

якість ґрунту та реальне призначення землі;

чи здається пай в оренду і за якою ставкою;

хто орендар — фермер чи великий агрохолдинг;

до якого року укладений договір;

причини відсутності оренди;

загальна вартість переоформлення.

"Інвестиції не терплять поспіху. Інвестиції люблять якісні активи і стратегію", — підкреслює Набатова.

Чому пай від 2 гектарів виграє фінансово

Нотаріальні витрати становлять у середньому від 9 000 до 25 000 грн. Для паю 2 га це може бути близько 18% від вартості, а для 4 га — вже менше 10%. Різниця відчутна ще до початку отримання доходу.

"Незалежно від того, купуєте ви півтора гектара чи десять, сума переоформлення майже однакова", — зазначає інвесторка.

Саме тому малий пай часто програє ще на старті.

Чи варто поспішати з купівлею землі

Ринок землі не вимагає швидких рішень.

"Паї, як і чоловіки, є. Чекайте і обирайте свого", — каже Набатова.

Якісні паї були і будуть, а поспіх часто призводить до переплати або купівлі проблемного активу.

Раніше ми розповідали, як власникам не втратити ділянку під час здачі її в оренду. А також, через що можуть зупинити приватизації землі.