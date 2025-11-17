Верховная Рада подготовила реформу, которая изменит право на квартиры — детали

Женщина читает документы. Фото: Freepik

В течение трех десятилетий украинцы могли бесплатно оформить в собственность государственные и коммунальные квартиры. Но 2025 год все чаще называют последним, когда такое право работает по старым правилам. Толчком стало появление законопроекта №12377, который закладывает основу для завершения бесплатной приватизации.

Как отмечают юристы компании KOLT, "это может стать самым большим изменением жилищной сферы за время независимости".

Реклама

Читайте также:

Приватизация жилья сегодня

Сейчас действует Закон "О приватизации государственного жилищного фонда" и процедура остается доступной каждому, кто проживает в государственном или коммунальном жилье на основании ордера.

Граждане могут однократно бесплатно получить в собственность квартиру из расчета 21 кв. м на человека и дополнительных 10 кв. м на семью. За лишние метры предусмотрена оплата, которую разрешено рассрочить на десять лет.

Процесс включает сбор документов, подачу заявления в орган приватизации, ожидание решения и регистрацию права собственности. По словам юристов, действующий механизм прост, но время оформления стремительно сокращается.

Какие изменения принесет реформа

Законопроект №12377 предусматривает масштабное обновление жилищной политики. После его принятия во втором чтении и вступления в силу:

приватизация государственного и коммунального жилья будет прекращена;

Жилищный кодекс 1983 года утратит силу;

заработает Единая информационно-аналитическая жилищная система;

социальный жилищный фонд станет ключевым инструментом поддержки ВПЛ, многодетных семей и военных;

служебные квартиры будут выдаваться на срок работы по льготной оплате.

Местные власти будут отвечать за распределение коммунального жилья, а приватизация будет окончательно закрыта после переходного периода — не ранее чем через год после завершения военного положения.

Приватизация или аренда

Неприватизированные квартиры останутся в собственности государства или общины. Их можно будет получить только в пользование или аренду.

Это лишает возможностей, которые имеет владелец: продажи, дарения, обмена или наследования. Квартира фактически перестает быть семейным активом.

"Если человек годами откладывал оформление, время перестало быть его союзником", — отмечают юристы.

Что делать сейчас для приватизации квартиры

Если вы проживаете в государственном или коммунальном жилье и до сих пор не оформили его, стоит немедленно проверить:

правовой статус квартиры;

возможность приватизации;

перечень документов для подачи.

Процедура все еще доступна, но ее завершение становится лишь вопросом времени.

"2025 год может стать последним, когда приватизация работает без ограничений, поэтому действовать нужно уже сегодня", — констатируют юристы.

Как сообщалось, Украина столкнулась с беспрецедентной жилищной нестабильностью — ситуацией, которой страна еще не переживала. Четвертый год полномасштабной войны, с ее масштабными разрушениями и перемещением миллионов людей, создал кризисную ситуацию на рынке недвижимости, как отмечают в Международной организации по миграции (МОМ).

Также мы рассказывали, что в условиях военного положения жилищные споры значительно обострились. Владельцы недвижимости часто не могут быстро решить конфликты относительно проживания, поскольку действующее законодательство содержит существенные ограничения на процедуру выписки лиц из жилья.