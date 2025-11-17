Верховная Рада подготовила реформу, которая изменит право на квартиры — детали

Приватизация жилья — какие изменения готовят депутаты
В течение трех десятилетий украинцы могли бесплатно оформить в собственность государственные и коммунальные квартиры. Но 2025 год все чаще называют последним, когда такое право работает по старым правилам. Толчком стало появление законопроекта №12377, который закладывает основу для завершения бесплатной приватизации.
Как отмечают юристы компании KOLT, "это может стать самым большим изменением жилищной сферы за время независимости".
Приватизация жилья сегодня
Сейчас действует Закон "О приватизации государственного жилищного фонда" и процедура остается доступной каждому, кто проживает в государственном или коммунальном жилье на основании ордера.
Граждане могут однократно бесплатно получить в собственность квартиру из расчета 21 кв. м на человека и дополнительных 10 кв. м на семью. За лишние метры предусмотрена оплата, которую разрешено рассрочить на десять лет.
Процесс включает сбор документов, подачу заявления в орган приватизации, ожидание решения и регистрацию права собственности. По словам юристов, действующий механизм прост, но время оформления стремительно сокращается.
Какие изменения принесет реформа
Законопроект №12377 предусматривает масштабное обновление жилищной политики. После его принятия во втором чтении и вступления в силу:
- приватизация государственного и коммунального жилья будет прекращена;
- Жилищный кодекс 1983 года утратит силу;
- заработает Единая информационно-аналитическая жилищная система;
- социальный жилищный фонд станет ключевым инструментом поддержки ВПЛ, многодетных семей и военных;
- служебные квартиры будут выдаваться на срок работы по льготной оплате.
Местные власти будут отвечать за распределение коммунального жилья, а приватизация будет окончательно закрыта после переходного периода — не ранее чем через год после завершения военного положения.
Приватизация или аренда
Неприватизированные квартиры останутся в собственности государства или общины. Их можно будет получить только в пользование или аренду.
Это лишает возможностей, которые имеет владелец: продажи, дарения, обмена или наследования. Квартира фактически перестает быть семейным активом.
"Если человек годами откладывал оформление, время перестало быть его союзником", — отмечают юристы.
Что делать сейчас для приватизации квартиры
Если вы проживаете в государственном или коммунальном жилье и до сих пор не оформили его, стоит немедленно проверить:
- правовой статус квартиры;
- возможность приватизации;
- перечень документов для подачи.
Процедура все еще доступна, но ее завершение становится лишь вопросом времени.
"2025 год может стать последним, когда приватизация работает без ограничений, поэтому действовать нужно уже сегодня", — констатируют юристы.
Как сообщалось, Украина столкнулась с беспрецедентной жилищной нестабильностью — ситуацией, которой страна еще не переживала. Четвертый год полномасштабной войны, с ее масштабными разрушениями и перемещением миллионов людей, создал кризисную ситуацию на рынке недвижимости, как отмечают в Международной организации по миграции (МОМ).
Также мы рассказывали, что в условиях военного положения жилищные споры значительно обострились. Владельцы недвижимости часто не могут быстро решить конфликты относительно проживания, поскольку действующее законодательство содержит существенные ограничения на процедуру выписки лиц из жилья.
Читайте Новини.LIVE!