Ринок нерухомості в Україні — в ООН проаналізували стан житла

Україна входить у новий етап житлової нестабільності, яку в Міжнародній організації з міграції (МОМ) називають безпрецедентною. На четвертому році війни масштаби руйнувань та переміщення людей створили ситуацію на ринку нерухомості, яку країна раніше не переживала.

Як зазначено у звіті ООН, понад 236 тисяч пошкоджених або знищених будівель та більш ніж 2,5 мільйона житлових одиниць, що втратили придатність чи потребують відновлення. Це вже близько 10% усього фонду.

За оцінками міжнародних експертів, мільйони українців втратили домівки та змушені були шукати прихисток в інших регіонах чи за кордоном. Кожен четвертий житель довоєнної України залишив своє місце проживання. Саме масштаби переміщення стали ключовим фактором надмірного тиску на ринок оренди.

Житлова криза через війну

МОМ вказує, що поєднання дефіциту муніципального житла та слабкої регуляції орендного ринку створило особливо вразливу ситуацію для сімей, які намагаються адаптуватися до нових умов. Близько 3,7 мільйона внутрішньо переміщених людей залишилися в межах країни, і дві третини з них стикаються з труднощами під час оплати оренди.

У доповіді підкреслюється, що значна частина сімей уже витрачає 50% і більше своїх доходів на житло, вичерпуючи фінансові резерви.

У звіті акцентується, що саме довготривала залежність від ринку оренди підсилює економічну нестабільність домогосподарств. Підвищення попиту на житло у безпечніших регіонах стимулює подорожчання, і це лише збільшує навантаження на переміщених українців.

Підтримка МОМ та бачення майбутнього

В ООН підкреслюють, що житлове питання залишатиметься одним із визначальних у повоєнному відновленні. Забезпечення доступного житла та створення стійких умов для повернення або інтеграції переміщених осіб стане тривалим процесом, який вимагатиме комплексних рішень від держави та міжнародних партнерів.

Голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер звертає увагу на те, що організація планує зосередитись на довгостроковій підтримці.

"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання новим навичкам, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", — наголосив Тернер.

Потреба в системних рішеннях лише зростатиме, а відновлення житлової інфраструктури стане однією з головних умов повернення мільйонів українців до нормального життя, констатують в МОМ.

Як повідомлялось, через війну ринок нерухомості України переживає значні зміни, змушуючи українців переглянути свої уявлення про комфорт і безпеку. Ці фактори вплинули як на ціни та купівельну динаміку, так і призвели до стрімкого падіння попиту в сегменті дорогого житла, який раніше був стабільним.

Також ми розповідали, що війна загострила критичну проблему підтвердження права власності на житло. Багато громадян, які втратили свої домівки, не можуть отримати належну компенсацію, оскільки необхідний запис про їхню власність відсутній у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).