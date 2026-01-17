Відео
Головна Ринок нерухомості Приватизація житла завершилась — як не втратити нерухомість

Приватизація житла завершилась — як не втратити нерухомість

Дата публікації: 17 січня 2026 18:52
Скасування безоплатної приватизації житла в Україні — що робити, щоб не втратити нерухомість
Жінка підписує документи. Фото: Freepik

Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади житлової політики". Документ фактично запускає процес скасування безоплатної приватизації житла, яка діяла в Україні понад 30 років. Хоча зміни не запрацюють миттєво, часу на зволікання стає дедалі менше.

Йдеться про втрату чинності закону "Про приватизацію державного житлового фонду", що дозволяв громадянам безоплатно оформлювати у власність квартири, будинки та кімнати у гуртожитках. 

Читайте також:

Коли скасують безоплатну приватизацію житла

Як пояснює адвокат Юрій Брикайло, новий закон передбачає перехідний період. Втрата чинності закону про приватизацію відбудеться через один рік після набрання чинності новим актом, але не раніше ніж через рік після припинення або скасування воєнного стану.

"Звісно, спрогнозувати дату припинення воєнного стану неможливо, але говорити, що приватизація триватиме ще багато років, я б не став. Ймовірність її припинення вже у 2027-2028 роках, на мою думку, досить висока", — зазначає Брикайло.

Яке житло більше не можна буде приватизувати

Скасування торкнеться всіх об’єктів державного житлового фонду. Після втрати чинності старого закону безоплатна передача житла у власність буде повністю припинена.

Мова йде про:

  • квартири у державному та комунальному фонді;
  • житлові будинки, що перебувають у державній власності;
  • кімнати у гуртожитках.

Інших нормативних актів, які дозволяли б безкоштовну приватизацію, законодавство не міститиме.

Чому варто починати приватизацію вже зараз

Навіть якщо формально час ще є, сама процедура залишається складною. Через війну багато архівів недоступні, частина документів втрачена або містить помилки. Це може значно затягнути процес.

"Якщо розпочати процедуру навіть зараз і з’ясується, що якісь архіви знищено чи доступ до них обмежений, може виявитися, що і року недостатньо, щоб завершити приватизацію", — наголошує адвокат.

Що буде, якщо не встигнути оформити право власності

Наслідки будуть остаточними. Якщо до моменту втрати чинності закону про приватизацію людина не оформить житло у власність, зробити це безоплатно вже не вийде.

"Жоден інший нормативно-правовий акт не передбачає безоплатної передачі житла. З моменту скасування цього закону приватизація буде повністю припинена", — підкреслює Брикайло.

Головний висновок для власників житла

"Якщо ви чекали якогось моменту чи знаку — то ось він. Розпочніть приватизацію житла вже завтра", — каже Юрій Брикайло.

Процедура, яка діяла понад три десятиліття, добігає кінця. Новий закон лише формально відклав її завершення, але напрям уже визначено. Якщо ви користуєтеся державним житлом і планували приватизацію, відкладати більше небезпечно.

Раніше ми розповідали, чи можна у 2026 році продати будинок, якщо земля під ним неприватизована. А також, чи можна військовим приватизувати службове житло.

приватизація нерухомість житло власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
