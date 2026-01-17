Отмена бесплатной приватизации жилья в Украине — что делать, чтобы не потерять недвижимость

Женщина подписывает документы. Фото: Freepik

Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах жилищной политики". Документ фактически запускает процесс отмены бесплатной приватизации жилья, которая действовала в Украине более 30 лет. Хотя изменения не заработают мгновенно, времени на промедление становится все меньше.

Речь идет об утрате силы закона "О приватизации государственного жилищного фонда", который позволял гражданам бесплатно оформлять в собственность квартиры, дома и комнаты в общежитиях.

Реклама

Читайте также:

Когда отменят бесплатную приватизацию жилья

Как объясняет адвокат Юрий Брикайло, новый закон предусматривает переходный период. Утрата силы закона о приватизации произойдет через один год после вступления в силу нового акта, но не ранее чем через год после прекращения или отмены военного положения.

"Конечно, спрогнозировать дату прекращения военного положения невозможно, но говорить, что приватизация будет продолжаться еще много лет, я бы не стал. Вероятность ее прекращения уже в 2027-2028 годах, по моему мнению, достаточно высока", — отмечает Брыкайло.

Какое жилье больше нельзя будет приватизировать

Отмена коснется всех объектов государственного жилищного фонда. После утраты силы старого закона бесплатная передача жилья в собственность будет полностью прекращена.

Речь идет о:

квартирах в государственном и коммунальном фонде;

жилых домах, находящихся в государственной собственности;

комнаты в общежитиях.

Других нормативных актов, которые позволяли бы бесплатную приватизацию, законодательство не будет содержать.

Почему стоит начинать приватизацию уже сейчас

Даже если формально время еще есть, сама процедура остается сложной. Из-за войны многие архивы недоступны, часть документов утрачена или содержит ошибки. Это может значительно затянуть процесс.

"Если начать процедуру даже сейчас и выяснится, что какие-то архивы уничтожены или доступ к ним ограничен, может оказаться, что и года недостаточно, чтобы завершить приватизацию", — отмечает адвокат.

Что будет, если не успеть оформить право собственности

Последствия будут окончательными. Если до момента утраты силы закона о приватизации человек не оформит жилье в собственность, сделать это бесплатно уже не получится.

"Ни один другой нормативно-правовой акт не предусматривает бесплатной передачи жилья. С момента отмены этого закона приватизация будет полностью прекращена", — подчеркивает Брыкайло.

Главный вывод для собственников жилья

"Если вы ждали какого-то момента или знака — то вот он. Начните приватизацию жилья уже завтра", — говорит Юрий Брыкайло.

Процедура, которая действовала более трех десятилетий, подходит к концу. Новый закон лишь формально отложил ее завершение, но направление уже определено. Если вы пользуетесь государственным жильем и планировали приватизацию, откладывать больше опасно.

Ранее мы рассказывали, можно ли в 2026 году продать дом, если земля под ним неприватизирована. А также, можно ли военным приватизировать служебное жилье.