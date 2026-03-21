Приватизацию квартиры могут заблокировать: 3 самые распространенные причины

Панельный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Приватизация жилья в Украине остается актуальной и в 2026 году, несмотря на то что процедура давно известна. На практике многие заявления останавливают или возвращают из-за формальных неточностей. Часто люди узнают о проблеме уже после подачи документов. Это затягивает процесс на месяцы и даже годы.

Как сообщает Новини.LIVE, процедуру регулирует Закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", а также Жилищный кодекс Украины. Именно эти акты определяют, кто имеет право на приватизацию и какие документы нужны.

Документы на приватизацию квартиры

Самая распространенная причина остановки процесса — неправильный пакет документов, отмечает адвокат Радион Кирилкин.

Достаточно одной ошибки в идентификационном коде или несовпадения в написании фамилии (особенно актуально для старых техпаспортов), и ваше заявление отложат "до выяснения".

Любое несоответствие между заявлением и техническим паспортом — например, перепланировка, которую вы забыли узаконить — гарантированно приведет к возврату документов.

Отдельный квест — подтверждение того, что вы ранее не использовали свое право на приватизацию. Если вы меняли место регистрации после 1992 года, готовьтесь собирать справки со всех предыдущих мест проживания.

И не забывайте, что вместо старой "справки о составе семьи" сейчас требуют выписки из реестра территориальной общины, которые имеют ограниченный срок действия.

Согласие всех зарегистрированных в квартире

Самый сложный момент — это человеческий фактор. Приватизация возможна только тогда, когда все, кто прописан в квартире, дают на это письменное согласие.

Если кто-то из родственников находится за границей и не может (или не хочет) прислать заверенную доверенность — процесс становится на паузу на неопределенный срок.

То же касается детей: если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние, будьте готовы к дополнительной бумажной волоките с органами опеки.

Проблемы с правовым статусом жилья

Иногда люди подаются на приватизацию, даже не проверив статус самого жилья. Если ваш дом официально признан аварийным (что не редкость для старого фонда) или квартира имеет статус служебной, закон прямо запрещает переводить ее в частную собственность. То же касается и специфических общежитий.

Как сообщалось, Украина кардинально меняет жилищное законодательство, постепенно отказываясь от советской практики массовой бесплатной приватизации. Вместо устаревших механизмов правительство внедряет современные инструменты социальной поддержки, которые станут доступными только для льготных категорий населения.

Также мы рассказывали, что жилье без приватизации фактически принадлежит государству, а жители имеют лишь статус арендаторов. Поэтому право на проживание не является абсолютным, и закон предусматривает немало оснований для принудительного выселения через суд.

Частые вопросы

Как проверить, использовано ли право на приватизацию?

Прежде всего закажите выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество через Дію или ЦПАУ. Обязательно обратитесь в местные органы самоуправления и бывший ЖЭК. Именно там хранятся архивные записи о приватизационных бумагах, выданные до 2013 года, когда реестр еще не работал в электронном формате.

Какую площадь квартиры можно приватизировать?

Бесплатная приватизация осуществляется из расчета 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи. Дополнительно на всю семью предоставляется еще 10 квадратных метров. Если площадь квартиры больше установленной нормы, за "лишние" метры придется доплатить. Отдельные категории граждан имеют право на увеличенную норму или первоочередность.