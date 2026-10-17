Законопроєкт про рієлторів в Україні: що може змінитися для клієнтів під час купівлі та оренди житла

Нерухомість в Києві. Фото: Новини.LIVE

Якщо ви орендуєте квартиру або плануєте купувати житло, послуги рієлтора можуть стати додатковою статтею витрат. В Україні зареєстрували законопроєкт №16145, який стосується захисту прав клієнтів посередників на ринку нерухомості. Ініціатива може вплинути на правила роботи рієлторів та взаємодію з людьми, які шукають житло.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Що хочуть змінити в роботі рієлторів

13 жовтня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16145 "Про захист житлових та інших прав фізичних і юридичних осіб при отриманні посередницьких послуг у сфері нерухомості". Серед ініціаторів документа — народні депутати Ігор Васильєв, Олександр Качура, Олена Шуляк та інші парламентарі.

Йдеться про захист людей, які звертаються до рієлторів під час оренди, купівлі або продажу нерухомості. Для звичайного клієнта головне — розуміти, за що він платить посереднику та які послуги має отримати натомість.

Наприклад, людина шукає квартиру для оренди, знаходить рієлтора та погоджується сплатити комісію. Але посередник лише передає адресу житла, тоді як клієнт очікував допомоги з переглядом і оформленням договору. Якщо сторони заздалегідь не погодили обсяг роботи, може виникнути суперечка щодо оплати.

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Схожа ситуація можлива під час купівлі житла. Покупець може розраховувати, що рієлтор допоможе перевірити документи, а продавець — що посередник шукатиме покупців і супроводжуватиме переговори. Тому важливо заздалегідь визначити, що саме входить у вартість послуг.

Що це може означати для орендарів і покупців квартир

Якщо законопроєкт передбачатиме конкретні гарантії для клієнтів, вони можуть стосуватися правил отримання посередницьких послуг та обов’язків рієлторів. Проте точний перелік нових прав потрібно встановлювати за текстом документа, а не лише за його назвою.

Для орендаря практичне питання — за що саме він сплачує комісію. Перед переказом грошей варто з’ясувати, чи входять у послугу пошук житла, організація перегляду та допомога з оформленням договору.

Для покупця квартири важливо окремо уточнити, чи займається посередник перевіркою документів. Не слід автоматично вважати, що рієлтор гарантує юридичну безпеку угоди: обсяг його роботи потрібно погодити, а документи на нерухомість варто перевіряти належним чином.

Продавцю житла потрібно знати, чи шукатиме рієлтор покупців, розміщуватиме оголошення, організовуватиме перегляди та допомагатиме вести переговори. Також слід заздалегідь визначити розмір комісії та момент її сплати.

Водночас поки що не можна стверджувати, що законопроєкт уже встановлює обов’язкову сертифікацію рієлторів, гарантує повернення комісії або запроваджує конкретні санкції за неналежні послуги. Для таких висновків потрібен повний текст його положень.

Що перевірити в договорі з рієлтором уже зараз

Навіть до ухвалення нових правил клієнт може зменшити ризик суперечок із посередником. Перед підписанням договору варто перевірити кілька пунктів.

За що ви платите. У договорі має бути зрозуміло, які саме послуги надає рієлтор: пошук квартири, організація переглядів, пошук покупця або супровід угоди. Скільки коштує робота. Уточніть точну суму комісії або спосіб її розрахунку. Запитайте, чи є додаткові платежі. Коли потрібно сплатити комісію. З’ясуйте, чи виникає обов’язок платити після перегляду житла, підписання договору оренди або завершення купівлі-продажу. Що буде, якщо угода не відбудеться. Перевірте, чи передбачає договір оплату за вже виконану роботу та які умови діють у разі припинення співпраці. Чи є підтвердження домовленостей. Зберігайте підписаний договір, квитанції та листування з посередником. Це допоможе підтвердити умови співпраці, якщо виникне спір.

Не варто переказувати гроші лише на підставі усної обіцянки. Спочатку погодьте перелік послуг, розмір комісії та умови оплати письмово.

Чому законопроєкт ще не діє

Законопроєкт №16145 зареєстрували 13 жовтня 2026 року. За даними офіційної картки Верховної Ради, документ одержали в парламенті та передали на розгляд керівництву. Це початковий етап законодавчого процесу.

Щоб запропоновані правила стали обов’язковими, документ має пройти парламентську процедуру. Після ухвалення необхідно також врахувати підписання, офіційне опублікування та дату набрання чинності.

Тому зараз орендарям, покупцям і продавцям не потрібно очікувати автоматичної зміни правил роботи рієлторів. Реєстрація законопроєкту ще не означає, що клієнти вже отримали нові гарантії або що посередники зобов’язані працювати за новими вимогами.

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