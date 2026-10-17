Законопроект о риэлторах в Украине: что может измениться для клиентов при покупке и аренде жилья

Недвижимость в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Если вы снимаете квартиру или планируете приобрести жилье, услуги риэлтора могут стать дополнительной статьёй расходов. В Украине зарегистрирован законопроект №16145, касающийся защиты прав клиентов посредников на рынке недвижимости. Инициатива может повлиять на правила работы риелторов и взаимодействие с людьми, которые ищут жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Что хотят изменить в работе риэлторов

13 октября 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16145 «О защите жилищных и других прав физических и юридических лиц при получении посреднических услуг в сфере недвижимости». Среди инициаторов документа — народные депутаты Игорь Васильев, Александр Качура, Елена Шуляк и другие парламентарии.

Речь идет о защите людей, которые обращаются к риэлторам при аренде, покупке или продаже недвижимости. Для обычного клиента главное — понимать, за что он платит посреднику и какие услуги должен получить взамен.

Например, человек ищет квартиру для аренды, находит риэлтора и соглашается заплатить комиссию. Но посредник лишь передает адрес жилья, тогда как клиент ожидал помощи с просмотром и оформлением договора. Если стороны заранее не согласовали объем работы, может возникнуть спор по поводу оплаты.

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Подобная ситуация возможна при покупке жилья. Покупатель может рассчитывать, что риелтор поможет проверить документы, а продавец — что посредник будет искать покупателей и сопровождать переговоры. Поэтому важно заранее определить, что именно входит в стоимость услуг.

Что это может означать для арендаторов и покупателей квартир

Если законопроект будет предусматривать конкретные гарантии для клиентов, они могут касаться правил получения посреднических услуг и обязанностей риэлторов. Однако точный перечень новых прав нужно устанавливать исходя из текста документа, а не только по его названию.

Для арендатора актуален вопрос — за что именно он платит комиссию. Перед переводом денег стоит выяснить, входят ли в услугу поиск жилья, организация просмотра и помощь с оформлением договора.

Для покупателя квартиры важно отдельно уточнить, занимается ли посредник проверкой документов. Не следует автоматически считать, что риэлтор гарантирует юридическую безопасность сделки: объем его работы нужно согласовать, а документы на недвижимость следует проверять надлежащим образом.

Продавцу жилья необходимо знать, будет ли риэлтор искать покупателей, размещать объявления, организовывать просмотры и помогать вести переговоры. Также следует заранее определить размер комиссии и момент ее уплаты.

В то же время пока нельзя утверждать, что законопроект уже устанавливает обязательную сертификацию риелторов, гарантирует возврат комиссии или вводит конкретные санкции за некачественные услуги. Для таких выводов необходим полный текст его положений.

Что следует проверить в договоре с риэлтором уже сейчас

Даже до принятия новых правил клиент может снизить риск споров с посредником. Перед подписанием договора стоит проверить несколько пунктов.

За что вы платите. В договоре должно быть понятно, какие именно услуги предоставляет риэлтор: поиск квартиры, организация просмотров, поиск покупателя или сопровождение сделки. Сколько стоит работа. Уточните точную сумму комиссии или способ ее расчета. Спросите, есть ли дополнительные платежи. Когда нужно оплатить комиссию. Уточните, возникает ли обязанность платить после просмотра жилья, подписания договора аренды или завершения сделки купли-продажи. Что будет, если сделка не состоится. Проверьте, предусматривает ли договор оплату за уже выполненную работу и какие условия действуют в случае прекращения сотрудничества. Есть ли подтверждение договоренностей. Храните подписанный договор, квитанции и переписку с посредником. Это поможет подтвердить условия сотрудничества, если возникнет спор.

Не стоит переводить деньги только на основании устного обещания. Сначала согласуйте перечень услуг, размер комиссии и условия оплаты в письменной форме.

Почему законопроект еще не вступил в силу

Законопроект № 16145 был зарегистрирован 13 октября 2026 года. Согласно данным официальной карточки Верховной Рады, документ был получен в парламенте и передан на рассмотрение руководству. Это начальный этап законодательного процесса.

Чтобы предложенные правила стали обязательными, документ должен пройти парламентскую процедуру. После принятия необходимо также учесть подписание, официальное опубликование и дату вступления в силу.

Поэтому сейчас арендаторам, покупателям и продавцам не следует ожидать автоматического изменения правил работы риелторов. Регистрация законопроекта еще не означает, что клиенты уже получили новые гарантии или что посредники обязаны работать в соответствии с новыми требованиями.

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