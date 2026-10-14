Підготовка до зими: як перевірити енергонезалежність будинку та роботу опалення, води й ліфта під час відключень світла

Сонячні панелі встановлені на будинку. Фото: УНІАН

В Україні можна перевірити енергонезалежність житлового будинку за допомогою спеціальної онлайн-мапи. Сервіс допомагає з'ясувати, чи має будівля генератор, інвертор або сонячні панелі, а також чи доступні вода, опалення, ліфт та інтернет під час відключень електроенергії. Це стане у пригоді не лише мешканцям, а й тим, хто шукає квартиру для купівлі або оренди.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на сервіс ЛУН.

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Як перевірити будинок на "Мапі енергонезалежності"

"Мапа енергонезалежності" — це онлайн-сервіс, який допомагає оцінити готовність житлових будинків до відключень електроенергії. На карті можна знайти потрібну адресу та переглянути доступну інформацію про резервне живлення й роботу основних комунікацій.

Щоб скористатися сервісом, потрібно відкрити "Мапу енергонезалежності" та знайти на ній потрібний будинок. Це можна зробити перед переглядом квартири, під час вибору житла для оренди або для перевірки власної багатоповерхівки.

Після пошуку адреси варто звернути увагу на кілька характеристик:

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Резервне живлення. Чи зазначені генератор, інвертор або сонячні панелі, які можуть допомогти забезпечити будинок електроенергією під час відключень.

Водопостачання. Чи передбачена можливість користуватися водою, коли електроенергія відсутня.

Опалення. Чи може система опалення працювати під час знеструмлення.

Ліфт. Чи доступна інформація про його роботу за відсутності електрики.

Інтернет. Чи передбачене підключення, яке може залишатися доступним під час відключень.

Водночас наявність обладнання не означає, що всі системи будинку працюватимуть безперервно. Наприклад, генератор може забезпечувати живлення лише окремих приміщень або інженерних систем.

Як використати мапу перед купівлею або орендою житла

Перед купівлею квартири важливо оцінювати не лише планування, стан ремонту та розташування будинку, а й те, наскільки комфортно в ньому буде жити під час тривалих відключень електроенергії.

"Мапа енергонезалежності" допоможе попередньо порівняти кілька адрес. Якщо ви обираєте між двома будинками, перевірте, чи є в них резервне живлення та які комунікації можуть залишатися доступними без електрики.

Після цього варто поставити продавцю або представнику ОСББ конкретні запитання:

Чи працює ліфт під час відключень і які саме ліфти підключені до резервного живлення?

Чи є вода на верхніх поверхах, якщо зупиняються насоси?

Чи працює опалення під час тривалих знеструмлень?

Чи забезпечує генератор електроенергією квартири або лише місця загального користування?

Хто оплачує пальне, обслуговування генератора та інші витрати на резервне живлення?

Орендарям також варто уточнити, чи може власник підтвердити фактичну роботу обладнання під час попередніх відключень. Це допоможе уникнути ситуації, коли в оголошенні згадується генератор, але його можливостей недостатньо для комфортного проживання.

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