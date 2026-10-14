Керуюча компанія повинна звітувати: як мешканцям перевірити витрати на будинок

Двірники прибирають опале листя біля будинків. Фото: УНІАН

Мешканці багатоквартирних будинків щомісяця платять за прибирання під'їздів, обслуговування мереж і утримання спільного майна. Проте не всі знають, які роботи управитель фактично виконав. Законодавство дозволяє співвласникам отримувати звіти про надані послуги та перевіряти, за що вони платять.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

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Де подивитися звіт керуючої компанії

Відповідно до статті 18 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", управитель багатоквартирного будинку повинен готувати звіт про надані послуги щонайменше раз на квартал. Документ має містити інформацію про фактично виконані роботи, їхній обсяг і періодичність.

Дізнатися, де ознайомитися зі звітом, мешканці можуть із рахунку за послугу з управління будинком. Управитель повинен зазначати в ньому спосіб оприлюднення документа.

Залежно від організації роботи компанії звіт може бути доступний на її вебсайті або в іншому передбаченому законом місці. Якщо мешканець не знайшов документа, він може звернутися безпосередньо до управителя.

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Також співвласник має право попросити надати звіт за конкретний місяць. Після отримання відповідного звернення управитель повинен надати документ протягом 10 днів.

Як перевірити, за що мешканці платять щомісяця

Щоб зрозуміти, які послуги фактично надає керуюча компанія, варто зіставити звіт із договором про управління будинком і перевірити стан спільного майна.

Насамперед зверніть увагу на такі моменти:

Прибирання під'їздів. Чи відповідає фактична періодичність прибирання зазначеній у звіті та умовам договору.

Обслуговування мереж. Чи проводили передбачені роботи з утримання внутрішньобудинкових систем.

Поточні ремонти. Чи виконували роботи, про які зазначено в документі, та чи можна перевірити їхній результат.

Утримання спільного майна. Чи відповідає стан будинку заявленому переліку послуг.

Наприклад, якщо у звіті зазначено ремонт освітлення в під'їзді, але лампи не працюють, мешканці можуть попросити управителя уточнити, коли виконували роботи та чим це підтверджується.

Водночас сам факт того, що мешканці не помітили результату, ще не доводить порушення. Потрібно перевірити строки виконання робіт, умови договору та зміст звіту.

Як перевірити, куди саме пішли гроші

Звіт про надані послуги допомагає перевірити роботу управителя, однак не обов'язково містить повну деталізацію кожної витраченої гривні. Тому, якщо мешканці хочуть з'ясувати, як формуються витрати на обслуговування будинку, варто звернути увагу й на інші документи.

Стаття 18 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" передбачає, що управитель веде окремий облік доходів і витрат щодо кожного багатоквартирного будинку. Це дає змогу розмежовувати кошти, пов'язані з обслуговуванням різних об'єктів.

Якщо у співвласників виникли запитання щодо конкретної роботи або витрат, вони можуть письмово попросити управителя надати пояснення та інформацію, необхідну для перевірки. У зверненні краще вказати, який саме період або вид робіт цікавить мешканців.

Важливо розрізняти звіт про надані послуги та документи, які підтверджують конкретні витрати. Перелік відомостей, які можна отримати, залежить від законодавчих вимог і обставин запиту.

Що робити, якщо звіт викликає підозри

Якщо мешканці виявили розбіжності між зазначеними роботами та реальним станом будинку, вони можуть подати управителю претензію. У ній варто чітко описати проблему, зазначити конкретні пункти звіту та попросити надати пояснення.

За можливості до звернення можна додати фотографії, дати попередніх заявок або інші матеріали, що підтверджують обставини. Копію претензії та підтвердження її подання доцільно зберегти.

Якщо управитель не реагує на звернення або проблема залишається невирішеною, співвласники можуть розглянути інші способи захисту своїх прав, зокрема звернення до компетентних органів або до суду — залежно від ситуації.

При цьому невідповідність у звіті сама по собі не доводить привласнення коштів. Спочатку потрібно встановити, чи справді роботи не виконувалися, чи не змінилися строки та чи відповідає перелік послуг умовам договору.

Чи поширюються ці правила на ОСББ

Порядок звітування керуючої компанії не слід автоматично порівнювати зі звітністю об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Якщо будинком управляє ОСББ, порядок контролю за витратами та звітування визначається з урахуванням законодавства про об'єднання, його статуту й рішень загальних зборів.

Тому мешканцям спочатку варто з'ясувати, хто управляє будинком: стороння компанія чи створене співвласниками ОСББ. Від цього залежить, які документи потрібно запитувати та до кого звертатися з претензіями.

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