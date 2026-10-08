Продаж квартири без ремонту: як підготувати житло та не втратити гроші

Житловий будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Перед продажем квартири власники нерідко вкладають гроші в ремонт, щоб підняти ціну житла. Проте частина таких витрат може виявитися марною: покупець не завжди готовий платити за чужий дизайн, а деякі недоліки краще усунути значно дешевше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на агентство нерухомості "Маяк".

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Не поспішайте робити повний ремонт

Головна помилка продавця — сприймати ремонт як гарантований спосіб підняти ціну квартири. Насправді покупець може оцінювати житло зовсім за іншими критеріями: район, площа, планування, поверх, стан будинку та можливість облаштувати квартиру під себе.

Тому вкладати значну суму в нову кухню, плитку чи дорогі матеріали перед продажем ризиковано. Якщо майбутньому власнику не сподобається інтер'єр, він може все одно запланувати ремонт після купівлі.

Особливо це стосується дизайнерських рішень, незвичайних кольорів, дорогих матеріалів і меблів, виготовлених під конкретну квартиру.

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На чому не варто економити

Повністю залишати квартиру в занедбаному стані перед продажем теж не найкраща ідея. Є речі, які безпосередньо впливають на перше враження покупця.

Перед показами варто:

провести генеральне прибирання;

прибрати зайві меблі та особисті речі;

усунути протікання та дрібні несправності;

замінити зламані вимикачі, розетки або лампи;

привести до ладу сантехніку;

за потреби освіжити потерті або забруднені стіни;

перевірити двері, вікна та освітлення.

Такі роботи зазвичай потребують значно менших витрат, ніж повноцінний ремонт, але допомагають квартирі виглядати доглянутою.

Що може відлякати покупця

Покупець може погодитися на квартиру без сучасного ремонту, якщо розуміє, що зможе зробити все під себе. Натомість очевидні проблеми з житлом можуть стати причиною для торгу.

Наприклад, протікаючий кран, пошкоджені поверхні, несправні світильники або занедбаний санвузол створюють враження додаткових витрат.

У такій ситуації покупець може закласти майбутні витрати у свою пропозицію і запропонувати меншу суму.

Коли ремонт перед продажем виправданий

Якщо квартира має серйозні недоліки, їх варто усунути. Але мета такого ремонту — не зробити дороге дизайнерське житло, а привести квартиру до стану, в якому покупцю не доведеться одразу вкладати великі гроші.

Наприклад, замість повної заміни кухні можна відремонтувати те, що зламано. Замість дорогого ремонту санвузла — усунути протікання, замінити пошкоджені елементи та добре його прибрати.

Якщо ж квартира продається саме як варіант під ремонт, масштабне оновлення перед продажем може бути ще менш доцільним. Покупець може захотіти сам визначити матеріали, кольори та стиль.

Просте правило для продавця

Перед кожною витратою варто поставити собі запитання: чи заплатить покупець за цю зміну, чи я просто зроблю квартиру зручнішою для себе?

Якщо відповідь друга, витрачатися на такий ремонт перед продажем може не мати сенсу.

Найчастіше перед показами вигідніше зосередитися на чистоті, порядку, усуненні очевидних несправностей і нейтральному вигляді квартири. Це дозволяє не вкладати великі суми в інтер'єр, який новий власник усе одно може змінити.

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