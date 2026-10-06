Попит на квартири змінюється: за які метри покупці не хочуть платити

Вид на житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Великий будинок або простора квартира на кілька кімнат не завжди залишаються мрією після виходу дітей із батьківського дому. Старше покоління може змінювати вимоги до житла: хотіти менше площі, менше побутових турбот і водночас залишатися максимально близько до дітей та онуків. Такий підхід поступово змінює саме поняття комфортного житла.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Realtor.com.

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"Срібне цунамі" вже змінює ринок у США

У США цей процес отримав назву "срібне цунамі". За прогнозом Realtor.com, у 2026–2036 роках старше покоління може звільнити близько 13,9 млн будинків. Причинами стануть смерть власників, переїзд до закладів догляду, зміна складу домогосподарства або перехід до оренди.

Найцікавіше, що на ринок виходитиме переважно велике сімейне житло. Близько 9,9 млн із прогнозованих об'єктів матимуть три-чотири спальні, ще 3,6 млн — п'ять і більше. Натомість на невеликі будинки з нульовою, однією або двома спальнями припадатиме лише близько 380 тисяч об'єктів.

Для України цей сценарій не можна переносити буквально. Однак він показує цікаву зміну: коли житло перестає бути потрібним для великої родини, його власники починають шукати інший формат — компактніший, зручніший і ближчий до близьких.

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Батьки хочуть бути поруч, але не жити разом

Коли діти виростають і створюють власні сім'ї, велика квартира або будинок поступово втрачають свою початкову функцію.

Колись чотири кімнати могли бути потрібні для батьків і двох дітей. Але коли діти переїжджають, власники залишаються самі у житлі, яке продовжує вимагати опалення, ремонту, прибирання та витрат на утримання.

Тому для старших людей привабливішим може стати інший сценарій: переїхати ближче до дітей, але не селитися з ними під одним дахом.

Наприклад, батьки можуть придбати невелику квартиру в тому самому районі, де живуть діти. Або обрати житло в сусідньому будинку, щоб до онуків можна було дістатися пішки за кілька хвилин.

Це дає одразу дві переваги: родина залишається поруч, але кожен зберігає власний побут і приватність.

Що стає важливішим за зайві кімнати

У такій ситуації додаткова спальня може виявитися менш цінною, ніж ліфт, магазин біля будинку або зручний транспорт.

Для старшого власника житло стає комфортним, якщо не потрібно долати десятки сходинок, їхати через усе місто за продуктами або просити дітей допомогти з кожною побутовою справою.

Тому під час вибору квартири можуть виходити на перший план:

невелика або середня площа;

ліфт у будинку;

невисокий поверх;

магазин та аптека поруч;

доступний громадський транспорт;

медичні заклади неподалік;

безпечний район;

парк або місце для прогулянок;

можливість швидко дістатися до дітей.

Фактично локація починає замінювати частину квадратних метрів.

В Україні покупці вже тяжіють до компактнішого житла

Такий підхід не суперечить поведінці українських покупців у 2026 році. За даними, які наводить 24 Канал із посиланням на показники НБУ, середня площа квартири в укладених угодах становила близько 48 квадратних метрів. Водночас середня площа квартир, які продаються, перевищує 65 квадратних метрів.

Окремий будинок для батьків — не єдиний варіант

Ще цікавіше ситуація може розвиватися у приватному секторі.

Замість величезного будинку для трьох поколінь родина може обирати житло з двома окремими зонами. Наприклад, батьки мають власну спальню, санвузол і невелику кухню, а діти — іншу частину будинку з окремим входом.

Такий формат дозволяє допомагати старшим родичам, не позбавляючи їх самостійності.

Для забудовників такий запит також може бути цікавим. Житло, яке дозволяє жити сім'єю поруч, але мати окремі побутові простори, може стати окремим напрямом планувань.

Велика квартира може стати невигідною для власника

Це не означає, що трикімнатні та чотирикімнатні квартири масово втратять ціну. Але для їхніх власників може змінитися головне питання: хто саме буде покупцем такого житла?

Сім'я з дітьми може шукати багато кімнат. А от пара пенсійного віку, яка хоче переїхати ближче до дітей, найімовірніше, не потребуватиме великої площі.

Тому квартира на 80–100 квадратних метрів у незручному районі може поступатися за привабливістю компактнішому житлу на 45–60 квадратних метрів поруч із транспортом, магазинами та родиною.

Для продавця це означає, що ліквідність житла визначатиметься не лише кількістю квадратних метрів.

Що може змінитися на ринку

Якщо українські сім'ї поступово переходять до моделі "поруч, але окремо", це може створити попит на новий тип житла — компактні квартири у районах, де вже живуть діти та онуки.

А великі квартири й будинки матимуть перевагу не просто через площу, а тоді, коли ця площа справді потрібна покупцеві.

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