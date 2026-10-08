Продажа квартиры без ремонта: как подготовить жилье и не потерять деньги

Жилой дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Перед продажей квартиры владельцы нередко вкладывают деньги в ремонт, чтобы повысить цену жилья. Однако часть таких затрат может оказаться напрасной: покупатель не всегда готов платить за чужой дизайн, а некоторые недостатки лучше устранить значительно дешевле.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости "Маяк".

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Не спешите делать полный ремонт

Главная ошибка продавца — воспринимать ремонт как гарантированный способ повысить цену квартиры. На самом деле покупатель может оценивать жилье совсем по другим критериям: район, площадь, планировка, этаж, состояние дома и возможность обустроить квартиру под себя.

Поэтому вкладывать значительную сумму в новую кухню, плитку или дорогие материалы перед продажей рискованно. Если будущему владельцу не понравится интерьер, он все равно может запланировать ремонт после покупки.

Особенно это касается дизайнерских решений, необычных цветов, дорогих материалов и мебели, изготовленной под конкретную квартиру.

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На чем не стоит экономить

Полностью оставлять квартиру в запущенном состоянии перед продажей тоже не лучшая идея. Есть вещи, которые напрямую влияют на первое впечатление покупателя.

Перед показом стоит:

провести генеральную уборку;

убрать лишнюю мебель и личные вещи;

устранить протечки и мелкие неисправности;

заменить сломанные выключатели, розетки или лампы;

привести в порядок сантехнику;

при необходимости освежить потертые или загрязненные стены;

проверить двери, окна и освещение.

Такие работы обычно требуют гораздо меньших затрат, чем полноценный ремонт, но помогают квартире выглядеть ухоженной.

Что может отпугнуть покупателя

Покупатель может согласиться на квартиру без современного ремонта, если понимает, что сможет сделать все под себя. Зато очевидные проблемы с жильем могут стать поводом для торговли.

Например, протекающий кран, поврежденные поверхности, неисправные светильники или запущенный санузел создают впечатление дополнительных расходов.

В такой ситуации покупатель может учесть будущие расходы в своем предложении и предложить меньшую сумму.

Когда ремонт перед продажей оправдан

Если у квартиры есть серьезные недостатки, их стоит устранить. Но цель такого ремонта — не сделать дорогое дизайнерское жилье, а привести квартиру в состояние, при котором покупателю не придется сразу вкладывать большие деньги.

Например, вместо полной замены кухни можно отремонтировать то, что сломано. Вместо дорогого ремонта санузла — устранить протечки, заменить поврежденные элементы и хорошо его прибрать.

Если же квартира продается именно как объект под ремонт, масштабная реконструкция перед продажей может быть ещё менее целесообразной. Покупатель может захотеть сам выбрать материалы, цвета и стиль.

Простое правило для продавца

Перед каждым расходом стоит задать себе вопрос: заплатит ли покупатель за это изменение, или я просто сделаю квартиру более удобной для себя?

Если ответ второй, тратиться на такой ремонт перед продажей может не иметь смысла.

Чаще всего перед показами выгоднее сосредоточиться на чистоте, порядке, устранении очевидных неисправностей и нейтральном виде квартиры. Это позволяет не вкладывать большие суммы в интерьер, который новый владелец все равно может изменить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как меняются требования покупателей квартир на рынке недвижимости. Для многих важны не только площадь и количество комнат, но и удобное расположение, транспорт, магазины и другие преимущества жилья. Об этом стоит помнить владельцам, которые готовят квартиру к продаже.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие ошибки во время отопительного сезона могут увеличить расходы владельцев квартир. Закрытые мебелью батареи, щели в окнах и дверях и неисправные радиаторы мешают жилью нормально прогреваться. Проверить все это стоит до наступления сильных холодов.