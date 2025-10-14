Налог при продаже квартиры в Украине — какие есть льготы в 2025 году

Продажа квартиры будет дешевле — какие льготы в налогообложении
Продажа недвижимости в Украине — это не только юридическая процедура, но и финансовое испытание. Налоги во время сделки могут "съесть" до 25% стоимости жилья, если не знать об исключениях и льготах, предусмотренных законом.
Размер налогов зависит от вида недвижимости, продолжительности владения, количества сделок за год и способа приобретения имущества, отмечает адвокат Ирина Смитюх. Именно эти факторы определяют, получит ли продавец освобождение от уплаты части сборов.
Как рассчитывается налог при продаже квартиры
Размер налога зависит от нескольких ключевых параметров. Если жилье находится в собственности более трех лет и это первая продажа в году, владелец освобождается от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.
В таком случае нужно уплатить лишь 2% от стоимости недвижимости — 1% государственной пошлины и 1% в Пенсионный фонд.
"Сумма налога рассчитывается с дохода, который определяется по договору купли-продажи, но не может быть ниже оценочной стоимости", — уточняет адвокат.
То есть продавец не может указать заниженную сумму, чтобы избежать уплаты.
Если же в текущем году продается второй или третий объект, налоговая нагрузка возрастает. В таких случаях действуют стандартные ставки — 5% НДФЛ, 5% военного сбора и 1% от стоимости недвижимости государственной пошлины.
Как уменьшить налог при нескольких продажах недвижимости
Когда речь идет о третьей продаже недвижимости за год, государство позволяет уменьшить базу налогообложения.
"Если вы можете подтвердить документами расходы на покупку жилья, то налог уплачивается только с прибыли, а не с полной стоимости продажи", — объясняет Смитюх.
Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно:
- иметь официальные документы о покупке — договор, квитанции, акты приема-передачи;
- хранить эти документы не менее трех лет;
- подать их нотариусу или в налоговую при оформлении сделки.
Это позволяет существенно снизить сумму к уплате — иногда даже вдвое.
Кто имеет льготы при уплате налога при продаже жилья
Не все продавцы уплачивают налог в полном объеме. Закон предусматривает ряд категорий граждан, которые освобождаются от части обязательных платежей.
От уплаты 1% государственной пошлины освобождаются:
- инвалиды I и II групп;
- пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;
- инвалиды войны и члены семей погибших воинов.
"Но есть нюанс — если освобождение имеет только одна сторона, то другую все равно обяжут уплатить государственную пошлину. Полное освобождение действует только тогда, когда оба участника соглашения имеют льготы", — отмечает Смитюх.
Когда не платят взнос в Пенсионный фонд
При покупке жилья покупатель платит 1% взноса в Пенсионный фонд. Но это требование имеет исключения.
Не платят этот взнос те, кто впервые покупает недвижимость и может документально доказать, что ранее:
- не приватизировал жилье;
- не получал недвижимость в наследство или в подарок;
- находится в квартирной очереди.
Такие льготы имеют целью поддержать граждан, которые впервые приобретают собственное жилье.
Что важно знать перед продажей квартиры
Планируя продажу недвижимости, стоит заранее собрать документы, проверить срок владения жильем и проанализировать, подпадаете ли вы под действие льгот.
Адвокат советует обратиться к нотариусу еще до начала сделки — это позволит избежать непредвиденных расходов и штрафов.
"Если правильно подготовить документы, можно не только уменьшить налог, но и избежать налоговых споров в будущем", — заключает Смитюх.
