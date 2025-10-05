Продаж квартири або будинку — що обов’язково треба зробити перед укладанням угоди

Люди у квартирі. Фото: Freepik

Підготовка квартири чи будинку до продажу — це комплекс кроків, які дозволяють уникнути проблем і отримати вигіднішу ціну. Успіх залежить від трьох ключових чинників: порядок у документах, привабливий вигляд житла і правильна стратегія комунікації з покупцями.

Перевірка документів на квартиру чи будинок

Будь-який продаж житла у 2025 році починається не з показів покупцям, а з паперів. Якщо документи оформлені з помилками або в них є неточності, угода може зірватися.

Потрібно перевірити правовстановлюючі акти, наявність технічного паспорта, відсутність арештів чи заборон у реєстрах, зазначають в АН "Маяк".

Що перевірити перед продажем:

правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, спадщина, дарування);

технічний паспорт;

довідку про відсутність заборгованостей;

виписку з реєстрів щодо арештів чи іпотеки;

прописаних осіб у житлію.

Ремонт і підготовка квартири перед продажем

У 2025 році ринок житла залишається конкурентним, тому косметичний ремонт або хоча б оновлення інтер’єру можуть значно прискорити продаж.

Покупці звертають увагу на свіжі стіни, нові двері, чистоту та порядок, наголошують експерти порталу "Для своїх".

Просте прибирання, винесення старих меблів, дрібні поліпшення сантехніки чи електрики створюють відчуття доглянутого простору.

Прості кроки для підготовки житла:

прибирання і видалення зайвих речей;

фарбування стін у нейтральні кольори;

ремонт дрібних поломок (розетки, кран, дверні ручки);

заміна лампочок на енергоощадні;

провітрювання і створення приємного запаху.

Оцінка вартості квартири або будинку

Щоб не втратити гроші та час, потрібно реально оцінити вартість нерухомості. Покупці добре орієнтуються в цінах завдяки відкритим базам і сервісам.

Завищена ціна відлякує, а занизька створює відчуття проблемного житла. Краще звернутися до професійного оцінювача або хоча б порівняти пропозиції в районі.

Фотографії квартири та будинку для продажу

Візуальна презентація має не менше значення, ніж реальний стан житла. Якісні фото з гарним освітленням, правильно підібраними ракурсами та відсутністю зайвих деталей одразу привертають увагу.

А відеоогляд або 3D-тур підвищують довіру і скорочують кількість марних переглядів.

Як зробити фото більш привабливими:

використати денне світло для зйомки;

знімати під широким кутом, щоб показати простір;

прибрати особисті речі з кадру;

показати найкращі зони квартири або будинку;

додати кілька фото будинку ззовні чи двору.

Переговори з покупцями при продажу житла

Успішний продаж залежить від вміння спілкуватися. Власник має бути готовий відповідати на запитання про документи, стан комунікацій, історію квартири чи будинку.

Важливо зберігати спокій і впевненість, не намагаючись приховати проблеми. Відвертість допомагає уникнути конфліктів і створює атмосферу довіри.

Юридичний супровід при продажу квартири

Навіть якщо власник упевнений у правильності всіх документів, варто залучити юриста або нотаріуса для перевірки угоди. У 2025 році зросла кількість випадків шахрайства на ринку нерухомості, тому без професійного супроводу ризики значно збільшуються. Юрист допоможе підготувати договір, перевірити контрагента і вберегти від можливих втрат.

