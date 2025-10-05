Видео
Армия
Продажа недвижимости — какие детали надо учесть перед сделкой

Дата публикации 5 октября 2025 14:32
Продажа квартиры или дома — что обязательно надо сделать перед заключением сделки
Люди в квартире. Фото: Freepik

Подготовка квартиры или дома к продаже — это комплекс шагов, которые позволяют избежать проблем и получить более выгодную цену. Успех зависит от трех ключевых факторов: порядок в документах, привлекательный вид жилья и правильная стратегия коммуникации с покупателями.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о деталях, которые помогут продать недвижимость быстрее и выгоднее даже в непростых условиях 2025 года.

Проверка документов на квартиру или дом

Любая продажа жилья в 2025 году начинается не с показов покупателям, а с бумаг. Если документы оформлены с ошибками или в них есть неточности, сделка может сорваться.

Нужно проверить правоустанавливающие акты, наличие технического паспорта, отсутствие арестов или запретов в реестрах, отмечают в АН "Маяк".

Что проверить перед продажей:

  • правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, наследство, дарение);
  • технический паспорт;
  • справку об отсутствии задолженностей;
  • выписку из реестров относительно арестов или ипотеки;
  • прописанных лиц в жилье.

Ремонт и подготовка квартиры перед продажей

В 2025 году рынок жилья остается конкурентным, поэтому косметический ремонт или хотя бы обновление интерьера могут значительно ускорить продажу.

Покупатели обращают внимание на свежие стены, новые двери, чистоту и порядок, отмечают эксперты портала "Для своих".

Простая уборка, вынос старой мебели, мелкие улучшения сантехники или электрики создают ощущение ухоженного пространства.

Простые шаги для подготовки жилья:

  • уборка и удаление лишних вещей;
  • покраска стен в нейтральные цвета;
  • ремонт мелких поломок (розетки, кран, дверные ручки);
  • замена лампочек на энергосберегающие;
  • проветривание и создание приятного запаха.

Оценка стоимости квартиры или дома

Чтобы не потерять деньги и время, нужно реально оценить стоимость недвижимости. Покупатели хорошо ориентируются в ценах благодаря открытым базам и сервисам.

Завышенная цена отпугивает, а заниженная создает ощущение проблемного жилья. Лучше обратиться к профессиональному оценщику или хотя бы сравнить предложения в районе.

Фотографии квартиры и дома для продажи

Визуальная презентация имеет не меньшее значение, чем реальное состояние жилья. Качественные фото с хорошим освещением, правильно подобранными ракурсами и отсутствием лишних деталей сразу привлекают внимание.

А видеообзор или 3D-тур повышают доверие и сокращают количество бесполезных просмотров.

Как сделать фото более привлекательными:

  • использовать дневной свет для съемки;
  • снимать под широким углом, чтобы показать пространство;
  • убрать личные вещи из кадра;
  • показать лучшие зоны квартиры или дома;
  • добавить несколько фото дома снаружи или двора.

Переговоры с покупателями при продаже жилья

Успешная продажа зависит от умения общаться. Владелец должен быть готов отвечать на вопросы о документах, состоянии коммуникаций, истории квартиры или дома.

Важно сохранять спокойствие и уверенность, не пытаясь скрыть проблемы. Откровенность помогает избежать конфликтов и создает атмосферу доверия.

Юридическое сопровождение при продаже квартиры

Даже если владелец уверен в правильности всех документов, стоит привлечь юриста или нотариуса для проверки сделки. В 2025 году возросло количество случаев мошенничества на рынке недвижимости, поэтому без профессионального сопровождения риски значительно увеличиваются. Юрист поможет подготовить договор, проверить контрагента и уберечь от возможных потерь.

Как сообщалось, если в продаваемой квартире зарегистрированы несовершеннолетние, это значительно усложняет сделку, добавляя юридических нюансов, волнующих владельцев. Ситуация становится особенно непростой, когда дети и их родители находятся за границей, а продавец находится в Украине.

Также сегодня выбор квартиры уже не сводится только к эстетике или удобству — этаж стал ключевым фактором безопасности. Украинцы все чаще оценивают, как высота жилья влияет на защиту от обстрелов, возможность комфортно пережить блэкауты и скорость доступа к укрытиям.

недвижимость документы продажа купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
