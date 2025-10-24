Податки на нерухомість — скільки треба заплатити при продажу квартири чи будинку у 2025 році

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Продаж нерухомості – це не лише можливість отримати прибуток, а й необхідність виконати податкові зобов’язання перед державою. Вартість квадратного метра змінилася не так різко, як податкове навантаження. Держава оновила правила, і тепер кожен продавець житла повинен чітко знати, скільки саме віддати у вигляді податків. Незнання може обернутися зайвими витратами, штрафами або відмовою нотаріуса посвідчити угоду.

У 2025 році продаж житла, комерційних об’єктів чи землі супроводжується сплатою кількох податків і зборів, наголошують в АН "Для своїх".

Ось перелік обов’язкових платежів при продажу нерухомості:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 5% від вартості об’єкта, якщо власник володів ним менш як три роки.

військовий збір — 5% від суми продажу. Ця ставка підвищена з грудня 2024 року (раніше була 1,5%);

внесок до Пенсійного фонду — 1% від вартості угоди;

державне мито — 1% від суми продажу за нотаріальне посвідчення договору.

У результаті загальне податкове навантаження може сягати 12% від вартості продажу.

Як строк володіння житлом впливає на розмір податку

Тривалість володіння нерухомістю визначає, скільки саме доведеться заплатити державі. Якщо житло було у власності понад три роки, продавець звільняється від сплати ПДФО і військового збору. У такому випадку податкове навантаження зменшується до 2% (1% Пенсійний фонд + 1% держмито).

Наприклад, якщо продати квартиру за 1 000 000 грн, якою володіли понад три роки, податки складуть лише 20 000 грн.

Якщо ж квартира у власності менш як три роки, тоді доведеться сплатити ще 10% (ПДФО + військовий збір), тобто загалом 120 000 грн.

"Отже, строк володіння може зменшити або збільшити ваші витрати в шість разів", — кажуть фахівці.

Податки при продажу квартири будинку чи землі

Податкові правила для різних типів нерухомості мають свої особливості:

Квартира. Застосовуються стандартні ставки, ключовим є строк володіння. Будинок. Ставки такі ж, але якщо продається будинок із землею, можуть з’явитись додаткові нюанси через оцінку ділянки. Комерційна нерухомість. Не має пільг за строком володіння. Податки сплачуються у повному обсязі – 12%. Земельна ділянка. ПДФО та військовий збір сплачуються аналогічно, але внесок до Пенсійного фонду не передбачено.

Наприклад, при продажу офісного приміщення за 3 000 000 грн податкове навантаження складе:

ПДФО — 150 000 грн;

військовий збір — 150 000 грн;

пенсійний внесок — 30 000 грн;

держмито — 30 000 грн.

Таким чином загалом в такій угоді вийде 360 000 грн податків.

Додаткові витрати при продажу нерухомості

Продаж квартири або будинку у 2025 році передбачає не лише податки. До обов’язкових витрат можуть увійти:

Оцінка нерухомості — від 800 грн. Без неї угода неможлива. Послуги юриста або рієлтора — комісія залежить від складності угоди. Підготовка документів — довідки, витяги, підтвердження права власності. Послуги нотаріуса — у середньому від 6 000 грн.

Разом ці витрати можуть збільшити загальну суму на кілька десятків тисяч гривень, підкреслюють експерти.

