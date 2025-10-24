Налоги на недвижимость — сколько надо заплатить при продаже квартиры или дома в 2025 году

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Продажа недвижимости — это не только возможность получить прибыль, но и необходимость выполнить налоговые обязательства перед государством. Стоимость квадратного метра изменилась не так резко, как налоговая нагрузка. Государство обновило правила, и теперь каждый продавец жилья должен четко знать, сколько именно отдать в виде налогов. Незнание может обернуться лишними тратами, штрафами или отказом нотариуса удостоверить сделку.

В 2025 году продажа жилья, коммерческих объектов или земли сопровождается уплатой нескольких налогов и сборов, отмечают в АН "Для своих".

Реклама

Читайте также:

Вот перечень обязательных платежей при продаже недвижимости:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — 5% от стоимости объекта, если владелец владел им менее трех лет.

военный сбор — 5% от суммы продажи. Эта ставка повышена с декабря 2024 года (ранее была 1,5%);

взнос в Пенсионный фонд — 1% от стоимости сделки;

государственная пошлина — 1% от суммы продажи за нотариальное удостоверение договора.

В результате общая налоговая нагрузка может достигать 12% от стоимости продажи.

Как срок владения жильем влияет на размер налога

Продолжительность владения недвижимостью определяет, сколько именно придется заплатить государству. Если жилье было в собственности более трех лет, продавец освобождается от уплаты НДФЛ и военного сбора. В таком случае налоговая нагрузка уменьшается до 2% (1% Пенсионный фонд + 1% госпошлина).

Например, если продать квартиру за 1 000 000 грн, которой владели более трех лет, налоги составят всего 20 000 грн.

Если же квартира в собственности менее трех лет, тогда придется заплатить еще 10% (НДФЛ + военный сбор), то есть всего 120 000 грн.

"Итак, срок владения может уменьшить или увеличить ваши расходы в шесть раз", — говорят специалисты.

Налоги при продаже квартиры дома или земли

Налоговые правила для разных типов недвижимости имеют свои особенности:

Квартира. Применяются стандартные ставки, ключевым является срок владения. Дом. Ставки такие же, но если продается дом с землей, могут появиться дополнительные нюансы из-за оценки участка. Коммерческая недвижимость. Не имеет льгот по сроку владения. Налоги уплачиваются в полном объеме — 12%. Земельный участок. НДФЛ и военный сбор уплачиваются аналогично, но взнос в Пенсионный фонд не предусмотрен.

Например, при продаже офисного помещения за 3 000 000 грн налоговая нагрузка составит:

НДФЛ — 150 000 грн;

военный сбор — 150 000 грн;

пенсионный взнос — 30 000 грн;

госпошлина — 30 000 грн.

Таким образом в целом в такой сделке получится 360 000 грн налогов.

Дополнительные расходы при продаже недвижимости

Продажа квартиры или дома в 2025 году предусматривает не только налоги. В обязательные расходы могут войти:

Оценка недвижимости — от 800 грн. Без нее сделка невозможна. Услуги юриста или риелтора — комиссия зависит от сложности сделки. Подготовка документов — справки, выписки, подтверждение права собственности. Услуги нотариуса — в среднем от 6 000 грн.

Вместе эти расходы могут увеличить общую сумму на несколько десятков тысяч гривен, подчеркивают эксперты.

Как сообщалось, сдача квартиры в аренду является распространенным способом получения стабильного дохода в Украине. Хотя это выгодное дело, необходимость официально регистрировать ФЛП для этого зависит от таких факторов, как количество объектов недвижимости, условия арендного договора и регулярность поступлений.

Также мы рассказывали, что высокий спрос на недвижимость в Европе сохраняется, однако приобретение жилья усложняется. Это связано не только с ростом цен, но и с увеличением налогового давления на покупателей.