Продаж успадкованої землі: 3 випадки, коли не треба платити податки

Продаж земельної ділянки, отриманої у спадщину, має свої податкові особливості, які часто неправильно трактують. Багато хто вважає, що податки доведеться платити завжди, але це не так. Усе залежить від площі, кількості угод за рік і типу землі.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізській області розповідає, коли податків не буде, а коли їх доведеться сплатити.

Податки при продажу спадкової землі

Якщо ви отримали ділянку у спадок, на вас не поширюється правило трирічного володіння. Зазвичай, щоб не платити податок, треба чекати три роки після оформлення власності.

Для спадкоємців цей ліміт скасовано: оформили документи сьогодні — можете продавати хоч завтра.

Коли не платиться податок при продажу землі

Ви не платите податок (ПДФО) та військовий збір, якщо збіглися три моменти:

Це ваш перший продаж нерухомості за календарний рік (з 1 січня). Ви отримали цю землю саме у спадщину (підтверджено документами від нотаріуса). Площа ділянки вписується в норми безоплатної приватизації.

Наприклад, якщо у вас звичайне ОСГ (для ведення господарства) до 2 гектарів або ділянка під хатою в селі до 0,25 га — ви "в дамках". Податку не буде. А от якщо ви продаєте, наприклад, третій паї за рік, готуйте гаманець.

Який податок при продажу спадкової ділянки

Якщо умови пільги не виконані, застосовуються 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Це означає, що фактично доведеться віддати 10% від доходу.

Коли доведеться платити податки обов’язково

Найчастіша помилка — це коли людина продає за рік і спадкову ділянку, і, наприклад, квартиру. Друга угода автоматично стає оподатковуваною, навіть якщо це "просто земля від бабусі".

Якщо плануєте кілька угод, розбийте їх на різні календарні роки. Одну в грудні, іншу — в січні. Це законний спосіб зберегти свої гроші.

