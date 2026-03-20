Продажа унаследованной земли: 3 случая, когда не надо платить налоги

Женщина держит деньги в руках.

Продажа земельного участка, полученного по наследству, имеет свои налоговые особенности, которые часто неправильно трактуют. Многие считают, что налоги придется платить всегда, но это не так. Все зависит от площади, количества сделок за год и типа земли.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области рассказывает, когда налогов не будет, а когда их придется уплатить.

Налоги при продаже наследственной земли

Если вы получили участок по наследству, на вас не распространяется правило трехлетнего владения. Обычно, чтобы не платить налог, надо ждать три года после оформления собственности.

Для наследников этот лимит отменен: оформили документы сегодня — можете продавать хоть завтра.

Когда не платится налог при продаже земли

Вы не платите налог (НДФЛ) и военный сбор, если совпали три момента:

Это ваша первая продажа недвижимости за календарный год (с 1 января). Вы получили эту землю именно по наследству (подтверждено документами от нотариуса). Площадь участка вписывается в нормы бесплатной приватизации.

Например, если у вас обычное ОСГ (для ведения хозяйства) до 2 гектаров или участок под домом в селе до 0,25 га — налога не будет.

А вот если вы продаете, например, третий пай за год, готовьте кошелек.

Какой налог при продаже наследственного участка

Если условия льготы не выполнены, применяются 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Это значит, что фактически придется отдать 10% от дохода.

Когда придется платить налоги обязательно

Самая частая ошибка — это когда человек продает за год и наследственный участок, и, например, квартиру. Вторая сделка автоматически становится налогооблагаемой, даже если это "просто земля от бабушки".

Если планируете несколько сделок, разбейте их на разные календарные годы. Одну в декабре, другую — в январе. Это законный способ сохранить свои деньги.

Как сообщалось, в последнее время украинские агрохолдинги все активнее объединяют арендованные паи в сплошные земельные массивы, чтобы упростить работу техники и снизить расходы. Хотя такая концентрация значительно повышает рентабельность производства, для мелких владельцев земли она часто создает дополнительные риски или неудобства.

Также мы рассказывали, что покупка земли под застройку сегодня требует особой бдительности, поскольку наличие бумажного акта больше не является стопроцентным доказательством права собственности. В 2026 году только запись в государственном электронном реестре дает реальную гарантию того, что вы покупаете участок именно у законного владельца.