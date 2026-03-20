Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Продажа унаследованной земли: 3 случая, когда не надо платить налоги

Продажа унаследованной земли: 3 случая, когда не надо платить налоги

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 06:12
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Продажа земельного участка, полученного по наследству, имеет свои налоговые особенности, которые часто неправильно трактуют. Многие считают, что налоги придется платить всегда, но это не так. Все зависит от площади, количества сделок за год и типа земли.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области рассказывает, когда налогов не будет, а когда их придется уплатить.

Читайте также:

Налоги при продаже наследственной земли

Если вы получили участок по наследству, на вас не распространяется правило трехлетнего владения. Обычно, чтобы не платить налог, надо ждать три года после оформления собственности.

Для наследников этот лимит отменен: оформили документы сегодня — можете продавать хоть завтра.

Когда не платится налог при продаже земли

Вы не платите налог (НДФЛ) и военный сбор, если совпали три момента:

  1. Это ваша первая продажа недвижимости за календарный год (с 1 января).
  2. Вы получили эту землю именно по наследству (подтверждено документами от нотариуса).
  3. Площадь участка вписывается в нормы бесплатной приватизации.

Например, если у вас обычное ОСГ (для ведения хозяйства) до 2 гектаров или участок под домом в селе до 0,25 га — налога не будет.

А вот если вы продаете, например, третий пай за год, готовьте кошелек.

Какой налог при продаже наследственного участка

Если условия льготы не выполнены, применяются 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Это значит, что фактически придется отдать 10% от дохода.

Когда придется платить налоги обязательно

Самая частая ошибка — это когда человек продает за год и наследственный участок, и, например, квартиру. Вторая сделка автоматически становится налогооблагаемой, даже если это "просто земля от бабушки".

Если планируете несколько сделок, разбейте их на разные календарные годы. Одну в декабре, другую — в январе. Это законный способ сохранить свои деньги.

Как сообщалось, в последнее время украинские агрохолдинги все активнее объединяют арендованные паи в сплошные земельные массивы, чтобы упростить работу техники и снизить расходы. Хотя такая концентрация значительно повышает рентабельность производства, для мелких владельцев земли она часто создает дополнительные риски или неудобства.

Также мы рассказывали, что покупка земли под застройку сегодня требует особой бдительности, поскольку наличие бумажного акта больше не является стопроцентным доказательством права собственности. В 2026 году только запись в государственном электронном реестре дает реальную гарантию того, что вы покупаете участок именно у законного владельца.

земля налоги Налоги на недвижимость
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации