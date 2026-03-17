Власники паїв потрапили у складну ситуацію після формування єдиного масиву

Останніми роками аграрні компанії в Україні дедалі частіше формують так звані єдині масиви земель сільськогосподарського призначення. Така модель справді дозволяє обробляти поля більш ефективно, адже великі суцільні ділянки зручніші для техніки та планування посівів. Однак для власників паїв це може мати і зворотний бік.

Якщо більшість земель у певному масиві орендує один агровиробник, він отримує більше можливостей організовувати використання території та пропонувати зміни щодо окремих ділянок, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Як включають пай до єдиного масиву

Коли агрокомпанія збирає масив, вона хоче, щоб поле було суцільним, без "шахматки". Якщо ваш пай опинився посередині такого масиву, ви стаєте для орендаря незручним сусідом.

Вам почнуть пропонувати "технічний обмін" або зміну конфігурації ділянки. На папері це виглядає як формальність, але по факту — це перенесення вашої землі.

Коли власник паю втрачає контроль над землею

Якщо 75% масиву вже під одним орендарем, він отримує право на "інвентаризацію" та консолідацію. Вас можуть просто поставити перед фактом: "Ми ваше поле переорали в складі загального масиву, ось вам інше десь на краю".

В такий момент власник стає заручником. Будь-яка спроба качати права впреться в дорогі суди та технічну документацію, яку холдинг готував під себе.

Як власнику паю захистити свої інтереси

Не ведіться на фрази "це просто формальність" чи "всі так підписують":

Вимагайте кадастрову карту. Дивіться не на цифри площі, а на те, де фізично буде ваша нова межа. Перевіряйте бонітет. Якість землі на новому місці має бути не гіршою. Не підписуйте порожні бланки. Будь-яка додаткова угода має бути чітко прив’язана до координат.

Пам’ятайте: ваш пай — це капітал. Агрохолдинг прийде і піде, а земля з поганим під’їздом або виснаженим ґрунтом залишиться вам.

Як повідомлялось, чимало орендарів землі помилково вважають, що закінчення терміну дії договору автоматично анулює всі їхні борги. Насправді ж завершення терміну оренди не звільняє від обов'язку розрахуватися за фактичне користування землею в попередні періоди.

Також ми розповідали, що придбання землі під забудову вимагає особливої пильності через значні юридичні ризики. У 2026 році наявність паперового акта вже не є стовідсотковим доказом володіння, тому критично важливо звіряти дані з електронними реєстрами. Тільки офіційний цифровий запис гарантує, що угода буде безпечною, а ваше право власності — реальним.

Часті питання

Як оформити землю під будинок в Україні у 2026 році?

Спершу знайдіть вільну ділянку та замовте проєкт відведення у землевпорядника. Далі погодьте межі з сусідами, отримайте витяг із ДЗК і зареєструйте право власності в ЦНАПі або через нотаріуса. У 2026 році більшість етапів доступні онлайн через "Дію", що значно пришвидшує процес отримання кадастрового номера.

Які документи потрібні для приватизації землі?

Вам знадобляться: копія паспорта та коду, рішення місцевої ради про дозвіл на розробку проєкту, сам проєкт землеустрою та витяг з ДЗК. Якщо на землі є будинок — додайте документи про право власності на нерухомість. Фінальний етап — реєстрація права власності в Реєстрі речових прав.