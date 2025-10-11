Як продати квартиру без згоди другого з подружжя — законні способи у 2025 році

Люди з документами. Фото: Freepik

Ідея продати квартиру без згоди партнера здається ризикованою, майже авантюрою. Але юристи кажуть: усе залежить від того, кому належить житло і коли воно було придбане. Якщо квартира куплена у шлюбі — закон автоматично вважає її спільним сумісним майном. Навіть якщо документи оформлені лише на одного з подружжя.

Неважливо, на кого записано житло, — якщо воно придбане у шлюбі, це спільна власність обох, пояснює юрист Дмитро Головко. Тому продати таку квартиру без письмової згоди чоловіка чи дружини неможливо.

Як отримати згоду другого з подружжя

Згода має бути офіційною і нотаріально засвідченою. Є два варіанти:

партнер особисто присутній на угоді й підтверджує згоду;

або ж подає письмову заяву, завірену нотаріусом, якщо не може бути присутнім.

Юрист наголошує, що без такого документа нотаріус не оформить продаж, адже ризики для сторін надто великі. Якщо другий з подружжя після угоди оскаржить договір, суд може визнати його недійсним, а покупець втратить і гроші, і житло.

Коли згода не потрібна

Є кілька винятків, коли продати квартиру можна самостійно.

Якщо це приватна власність

"Можна продати майно без згоди другого з подружжя, якщо суд визнає його вашою особистою власністю", — каже Головко.

Для цього потрібно звернутися до суду й довести, що житло придбане не на спільні кошти, а, наприклад, отримане у спадщину чи подарунок.

Якщо існує шлюбний договір

У договорі може бути чітко прописано, кому належить конкретне майно і хто має право його продавати. Такий документ фактично знімає всі суперечки, бо він юридично визначає власність.

Якщо є нотаріальна відмова від претензій

Другий з подружжя може офіційно заявити, що не має прав на це житло. У цьому разі продаж здійснюється без його підпису, навіть якщо шлюб триває.

Як суд визнає квартиру особистою власністю

Щоб отримати рішення суду, треба надати докази, що квартира придбана за особисті кошти. Це можуть бути:

виписки з банку про наявність власних заощаджень до шлюбу;

договір дарування або свідоцтво про спадщину;

документи, що підтверджують продаж іншої особистої нерухомості для купівлі цієї.

Суд розглядає кожен випадок окремо, і якщо визнає право власності, власник може продати квартиру без згоди другого з подружжя — навіть якщо шлюб ще не розірвано.

Чим ризикує продавець без згоди

Продаж без згоди партнера — це завжди ризик. Якщо угода відбулася без нотаріально підтвердженої згоди, другий з подружжя може звернутися до суду. У таких випадках суд може скасувати договір, а покупець вимагатиме повернення коштів уже з продавця.

Тому юрист радить: перш ніж намагатися продати квартиру без згоди чоловіка чи дружини, варто прорахувати всі юридичні наслідки або підготуватися через судове рішення чи договір.

"Без згоди другого з подружжя продати спільне майно фактично неможливо. Але якщо суд визнав, що житло — ваше особисте, або існує шлюбний договір, тоді продаж повністю законний", — підсумовує Головко.

Закон може здаватися суворим, але він залишає двері для тих, хто знає, як діяти грамотно. Іноді достатньо не підпису, а лише правильно оформленого рішення суду, щоб житло можна було продати без жодних конфліктів.

