Как продать квартиру без согласия второго супруга — законные способы в 2025 году

Идея продать квартиру без согласия партнера кажется рискованной, почти авантюрой. Но юристы говорят: все зависит от того, кому принадлежит жилье и когда оно было приобретено. Если квартира куплена в браке — закон автоматически считает ее общим совместным имуществом. Даже если документы оформлены только на одного из супругов.

Неважно, на кого записано жилье — если оно приобретено в браке, это общая собственность обоих, объясняет юрист Дмитрий Головко. Поэтому продать такую квартиру без письменного согласия мужа или жены невозможно.

Как получить согласие второго супруга

Согласие должно быть официальным и нотариально заверенным. Есть два варианта:

партнер лично присутствует на сделке и подтверждает согласие;

или же подает письменное заявление, заверенное нотариусом, если не может присутствовать.

Юрист отмечает, что без такого документа нотариус не оформит продажу, ведь риски для сторон слишком велики. Если второй из супругов после сделки обжалует договор, суд может признать его недействительным, а покупатель потеряет и деньги, и жилье.

Когда согласие не требуется

Есть несколько исключений, когда продать квартиру можно самостоятельно.

Если это частная собственность

"Можно продать имущество без согласия второго супруга, если суд признает его вашей личной собственностью", — говорит Головко.

Для этого нужно обратиться в суд и доказать, что жилье приобретено не на общие средства, а, например, получено по наследству или в подарок.

Если существует брачный договор

В договоре может быть четко прописано, кому принадлежит конкретное имущество и кто имеет право его продавать. Такой документ фактически снимает все споры, потому что он юридически определяет собственность.

Если есть нотариальный отказ от претензий

Второй из супругов может официально заявить, что не имеет прав на это жилье. В этом случае продажа осуществляется без его подписи, даже если брак продолжается.

Как суд признает квартиру личной собственностью

Чтобы получить решение суда, надо предоставить доказательства, что квартира приобретена за личные средства. Это могут быть:

выписки из банка о наличии собственных сбережений до брака;

договор дарения или свидетельство о наследстве;

документы, подтверждающие продажу другой личной недвижимости для покупки этой.

Суд рассматривает каждый случай отдельно, и если признает право собственности, собственник может продать квартиру без согласия второго супруга - даже если брак еще не расторгнут.

Чем рискует продавец без согласия

Продажа без согласия партнера — это всегда риск. Если сделка состоялась без нотариально подтвержденного согласия, второй из супругов может обратиться в суд. В таких случаях суд может отменить договор, а покупатель потребует возврата средств уже с продавца.

Поэтому юрист советует: прежде чем пытаться продать квартиру без согласия мужа или жены, стоит просчитать все юридические последствия или подготовиться через судебное решение или договор.

"Без согласия второго супруга продать совместное имущество фактически невозможно. Но если суд признал, что жилье — ваше личное, или существует брачный договор, тогда продажа полностью законна", — заключает Головко.

Закон может казаться суровым, но он оставляет двери для тех, кто знает, как действовать грамотно. Иногда достаточно не подписи, а лишь правильно оформленного решения суда, чтобы жилье можно было продать без всяких конфликтов.

