Право власності на квартиру: ціни на оформлення в Україні у 2026 році

Новобудови на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE

Придбання квартири завершується не оформленням самої угоди, а реєстрацією права власності. Саме цей етап робить покупця повноправним власником із можливістю продавати, дарувати чи передавати житло у спадок. Процедура залишається формально простою, але витрати можуть відрізнятися залежно від термінів і способу оформлення.

Редакція Новини.LIVE розповідає про всі платежі, щоб уникнути несподіваних витрат.

Де реєструють право власності на квартиру

У 2026 році вже не треба стояти в чергах до державних реєстраторів — все можна зробити оналін через портал "Дія".

Також подати документи можна через нотаріуса, причому різниці між державним і приватним у плані юридичної сили немає. На практиці більшість угод оформлюють саме через нотаріусів, що дозволяє пришвидшити процес.

Які папери готувати

Основними документами є витяг з реєстру прав, договір купівлі-продажу, заповіт або свідоцтво про право власності. Важливо розуміти, що техпаспорт чи довідки самі по собі не підтверджують право — вони лише доповнюють пакет.

Для самої процедури вам знадобляться оригінали паспорта та коду, техпаспорт і квитанція про сплату мита (якщо ви не маєте пільг).

Скільки коштує оформити право власності на квартиру

Адміністративний збір в Україні прив’язаний до прожиткового мінімуму — у 2026 році він становить 3 328 грн, нагадують у ЦНАПі м. Коломия.

Базова державна реєстрація за 5 днів коштує 330 грн (це 0,1 прожиткового мінімуму). Якщо потрібно швидше, ціна суттєво зростає:

за 2 дні — 3 330 грн;

за 1 день — 6 660 грн;

за 2 години — 16 640 грн.

Додатково оплачуються окремі послуги: виправлення помилки — 130 грн, витяг із реєстру — 80 грн.

У приватних нотаріусів ціни формуються індивідуально. Наприклад, у компанії Dozvil у Києві оформлення зазвичай стартує від 5 000 грн, у Київській області — від 4 000 грн. Остаточна сума залежить від складності угоди, площі житла та повноти документів.

Що треба знати при купівлі квартири

Вибір ідеального моменту для інвестицій у житло у 2026 році перестав залежати від звичайного календаря, поступившись місцем фінансовій стратегії покупця, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Хоча літній період традиційно вважається сезоном знижок від девелоперів, а зима — часом для вигідних торгів через низьку конкуренцію, жорсткої прив’язки до конкретних дат більше не існує.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — зазначила експертка.

Наразі ключовим фактором впливу є не зміна пір року, а критично низька активність на ринку.

"Будемо об’єктивні, покупця на ринку немає. Реальний попит майже дорівнює нулю", — констатує Берещак.

Саме цей дефіцит реальних угод змушує забудовників йти на поступки незалежно від того, що показує прогноз погоди. У сучасних реаліях виграє той, хто орієнтується на власну готовність до угоди та моніторить індивідуальні пропозиції компаній.

Як повідомляли Новини.LIVE, наявність договору з печаткою БТІ зазвичай дає хибне відчуття безпеки, хоча юридично право власності на житло й залишається за вами. Оскільки дані про житло, придбане до 2013 року, досі "сплять" у паперових архівах замість електронного реєстру, це часто стає причиною серйозних проблем у найвідповідальніший момент. Щоб уникнути зайвої тяганини, варто заздалегідь перенести відомості про нерухомість у сучасну цифрову базу.

Також Новини.LIVE розповідали, що на папері метраж квартири виглядає зрозумілим, проте саме цей нюанс нерідко стає пасткою для покупців. Різниця між фактичною та юридичною площею впливає не лише на вартість об’єкта, а й на подальші податки, тому без детальної перевірки цифр легко помилитися з реальною ціною житла.

Часті питання

Що буде, якщо квартира не внесена в реєстр?

Без реєстрації ви є власником лише на папері. Ви не зможете офіційно продати, подарувати чи успадкувати житло. Крім того, незареєстрована нерухомість вразлива до шахрайських схем, а в разі пошкодження майна через бойові дії виникнуть критичні складнощі з отриманням державної компенсації за програмою "єВідновлення".

Скільки коштує оформлення квартири в нотаріуса?

Послуги приватного нотаріуса за підготовку договору та перевірку реєстрів стартують від 10 000-15 000 грн. Додатково сплачується держмито (1% від ціни житла) та адміністративний збір за реєстрацію права власності (від 350 грн за стандартні 5 днів до 17 000 грн за терміновість). Сума залежить від регіону та складності перевірок.