Продажа квартиры: какие существуют риски для собственника после получения аванса

Продажа жилья: как владельцы могут потерять деньги даже после аванса
При продаже недвижимости получение аванса, на первый взгляд, кажется хорошим сигналом: покупатель подтвердил намерения, сделка движется вперед. Однако на практике именно этот этап часто становится источником рисков для владельца. Ведь в Украине увеличивается количество споров из-за предварительных договоренностей.
Особенно это касается случаев, когда стороны ограничиваются простым письменным документом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.
"Счастливый продавец взял аванс и пошел готовиться к сделке... Но не все так однозначно!" — отмечает юрист.
Главная проблема — юридическая слабость большинства "договоров о намерениях". Если документ заключен без нотариуса, он часто не создает реальных обязательств.
"Такой договор в простой письменной форме является ничтожным по закону", — подчеркивает Бузовский.
Это означает:
- покупатель может отказаться без штрафов;
- аванс придется вернуть;
- суд, как правило, становится на сторону покупателя.
Риски для продавца
Иногда аванс используют как инструмент психологического давления. Покупатель якобы "забронировал" объект, но продолжает мониторить рынок.
"У покупателя другие планы — никакой паузы в поиске, ищем дальше лучший вариант", — отмечает эксперт.
В результате собственник оказывается в подвешенном состоянии: квартира "забронирована", но гарантий продажи нет.
Финансовый риск заключается не только в возврате средств. Часто покупатель начинает давить на продавца, требуя скидку.
"Такая юридическая неопределенность позволяет качать собственника на более низкую цену", — отмечает Бузовский.
Особенно это критично, если продавец спешит и уже отказал другим покупателям.
Как защититься при продаже квартиры
Чтобы минимизировать риски, адвокат советует придерживаться нескольких правил:
- заключать договор в нотариальной форме;
- четко прописывать штрафы и сроки;
- не снимать объект с продажи без гарантий;
- не соглашаться на символический аванс.
Ведь аванс не является гарантией сделки, а лишь промежуточным этапом с повышенными рисками. Самая большая ошибка — воспринимать его как завершенный результат, подчеркивает Бузовский. Без надлежащего оформления именно продавец часто оказывается в более слабой позиции и вынужден идти на невыгодные условия.
Что еще стоит знать украинцам
Поиск идеального момента для приобретения жилья уже не ограничивается только календарем, ведь в 2026 году приоритеты сместились в сторону личной финансовой стратегии, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.
Несмотря на то, что лето традиционно манит скидками от девелоперов, а зима позволяет спокойнее торговаться из-за низкой конкуренции, рынок стал значительно более гибким.
Эксперт отмечает, что привязка к сезонам постепенно теряет смысл.
"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отметила Берещак.
Именно поэтому гораздо важнее оценивать собственную готовность к сделке и стадию готовности самого объекта.
"Правильный момент — это не только о месяце, а о готовности покупать, что делает индивидуальный расчет значительно эффективнее ожидания определенной даты", — говорит эксперт.
По ее словам, выгодная инвестиция сейчас зависит не от погоды за окном, а от умения вовремя разглядеть перспективный лот.
Как сообщали Новини.LIVE, приобретение жилья считается окончательным только после внесения данных в реестр прав, ведь именно этот шаг позволяет свободно распоряжаться имуществом. Хотя сама процедура регистрации является стандартной, итоговая стоимость услуг обычно зависит от выбранной срочности и сопутствующих сборов.
покупка недвижимости в Украине остается делом с высокими рисками, где обычная справка из реестра не дает стопроцентных гарантий. Настоящие угрозы часто кроются в юридическом "прошлом" объекта, которое способно всплыть на поверхность через много лет. Без глубокой проверки истории имущества новый владелец рискует потерять и деньги, и право на жилье.
Читайте Новини.LIVE!