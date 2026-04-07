Продажа квартиры: какие существуют риски для собственника после получения аванса

Мужчина достает гривны из конверта.

При продаже недвижимости получение аванса, на первый взгляд, кажется хорошим сигналом: покупатель подтвердил намерения, сделка движется вперед. Однако на практике именно этот этап часто становится источником рисков для владельца. Ведь в Украине увеличивается количество споров из-за предварительных договоренностей.

Особенно это касается случаев, когда стороны ограничиваются простым письменным документом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

"Счастливый продавец взял аванс и пошел готовиться к сделке... Но не все так однозначно!" — отмечает юрист.

Главная проблема — юридическая слабость большинства "договоров о намерениях". Если документ заключен без нотариуса, он часто не создает реальных обязательств.

"Такой договор в простой письменной форме является ничтожным по закону", — подчеркивает Бузовский.

Это означает:

покупатель может отказаться без штрафов;

аванс придется вернуть;

суд, как правило, становится на сторону покупателя.

Риски для продавца

Иногда аванс используют как инструмент психологического давления. Покупатель якобы "забронировал" объект, но продолжает мониторить рынок.

"У покупателя другие планы — никакой паузы в поиске, ищем дальше лучший вариант", — отмечает эксперт.

В результате собственник оказывается в подвешенном состоянии: квартира "забронирована", но гарантий продажи нет.

Финансовый риск заключается не только в возврате средств. Часто покупатель начинает давить на продавца, требуя скидку.

"Такая юридическая неопределенность позволяет качать собственника на более низкую цену", — отмечает Бузовский.

Особенно это критично, если продавец спешит и уже отказал другим покупателям.

Как защититься при продаже квартиры

Чтобы минимизировать риски, адвокат советует придерживаться нескольких правил:

заключать договор в нотариальной форме;

четко прописывать штрафы и сроки;

не снимать объект с продажи без гарантий;

не соглашаться на символический аванс.

Ведь аванс не является гарантией сделки, а лишь промежуточным этапом с повышенными рисками. Самая большая ошибка — воспринимать его как завершенный результат, подчеркивает Бузовский. Без надлежащего оформления именно продавец часто оказывается в более слабой позиции и вынужден идти на невыгодные условия.

Что еще стоит знать украинцам

Поиск идеального момента для приобретения жилья уже не ограничивается только календарем, ведь в 2026 году приоритеты сместились в сторону личной финансовой стратегии, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Несмотря на то, что лето традиционно манит скидками от девелоперов, а зима позволяет спокойнее торговаться из-за низкой конкуренции, рынок стал значительно более гибким.

Эксперт отмечает, что привязка к сезонам постепенно теряет смысл.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отметила Берещак.

Именно поэтому гораздо важнее оценивать собственную готовность к сделке и стадию готовности самого объекта.

"Правильный момент — это не только о месяце, а о готовности покупать, что делает индивидуальный расчет значительно эффективнее ожидания определенной даты", — говорит эксперт.

По ее словам, выгодная инвестиция сейчас зависит не от погоды за окном, а от умения вовремя разглядеть перспективный лот.

Как сообщали Новини.LIVE, приобретение жилья считается окончательным только после внесения данных в реестр прав, ведь именно этот шаг позволяет свободно распоряжаться имуществом. Хотя сама процедура регистрации является стандартной, итоговая стоимость услуг обычно зависит от выбранной срочности и сопутствующих сборов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка недвижимости в Украине остается делом с высокими рисками, где обычная справка из реестра не дает стопроцентных гарантий. Настоящие угрозы часто кроются в юридическом "прошлом" объекта, которое способно всплыть на поверхность через много лет. Без глубокой проверки истории имущества новый владелец рискует потерять и деньги, и право на жилье.