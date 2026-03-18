Купівля квартири під час війни: чи варто зараз інвестувати в нерухомість

Дата публікації: 18 березня 2026 06:12
Чоловік тримає в руках різну валюту. Фото: Новини.LIVE

Питання купівлі квартири в Україні під час війни звучить все частіше і викликає природні сумніви. Частина людей відкладає рішення, очікуючи стабільності, інші — вже заходять у ринок.Але реальність показує: ринок нерухомості не зупинився, а адаптувався до нових умов. Важливо не піддаватися емоціям, а тверезо оцінити ризики й можливості.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на юриста з нерухомості Володимира Копотя розповідає, чи реально зараз перетворити квадратні метри на стабільний дохід.

Існує міф, що нерухомість — це забавка для мільйонерів. Насправді поріг входу суттєво знизився. 

"Вам не потрібно мати повну вартість об'єкта на руках тут і зараз", — зазначає експерт. 

Зараз працюють розстрочки, іпотечні програми та навіть токенізована нерухомість, де можна стартувати зі 100 доларів. Головне — не сума в кишені, а вміння шукати безпечні інструменти.

Окупність нерухомості в Україні

Копоть радить не вірити казкам про "гроші з неба" за два роки. Реальна окупність житла в оренді становить 10-12 років, а комерційних площ — близько 8-9 років. 

Проте квартира — це актив, який захищає гроші від інфляції краще за будь-який депозит. Ви отримуєте не лише щомісячний кешфлоу, а й капіталізацію самого об’єкта, який історично лише дорожчає.

Ризики купівлі квартири на котловані

Схеми швидкого заробітку на ранніх етапах будівництва вже не дають колишнього ефекту. У 2026 році ситуація інша: різниця в ціні між етапом фундаменту та зданим будинком стала мінімальною. 

"Якщо ви новачок — дивіться на об'єкти, які готові на 80%, або вторинний ринок", — радить юрист. 

Краще трохи переплатити за безпеку, ніж заморозити капітал у довгобуді на роки.

Як перевірити забудовника перед покупкою

Шахрайські схеми нікуди не зникли, тому юридична гігієна — це база. Потрібно ретельно вивчати цільове призначення землі та дозволи саме на багатоквартирне будівництво.

"Економія 200 доларів на перевірці юриста може коштувати вам 50 тисяч доларів", — каже Копоть. 

Безпека — це не удача, а холодний розрахунок.

Пасивний дохід від оренди квартири

Багато хто боїться, що орендарі "вб’ють" ремонт або квартира буде стояти порожньою. Секрет простий: не робіть ремонт "як для себе" з італійським мармуром. Він має бути стильним, але антивандальним і бюджетним (до 25% від вартості житла). 

А щоб не бігати з гайковим ключем самому, краще віддати об'єкт професіоналам. Так, це мінус 10% прибутку, але натомість ви отримуєте справжній спокій.

"Найкращий час для інвестування був вчора. Другий найкращий час — саме сьогодні", — підсумовує Копоть. 

Війна створює невизначеність, але вона ж дає можливості тим, хто готовий рахувати й діяти.

Тренди на ринку нерухомості України у 2026 році

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, основний фокус покупців у 2025 році зосередився на одно- та двокімнатних квартирах, і цей тренд впевнено переходить у 2026 рік. Попри певні ринкові коливання, інтерес до нерухомості залишається стабільно високим, хоча структура пропозиції поступово змінюється. 

"В сегменті оренди також спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах", — зазначає Куць, додаючи, що це неминуче провокує конкуренцію та ріст цін у великих містах.

Щоб частково нівелювати дефіцит на вторинному ринку, забудовники продовжують активне зведення нових комплексів, особливо в столичному регіоні. Куць підкреслює, що зараз виникають ситуації, коли "відповідей на одне оголошення достатньо багато, а кількість доступних пропозицій обмежена". 

Така динаміка зумовлена як економічними чинниками, так і загальною обережністю власників житла на вторинному ринку. 

Як повідомлялось, в Україні триває сезон подання податкових декларацій, який цьогоріч має свої особливості. Обов’язковому звітуванню підлягають не лише угоди з купівлі-продажу нерухомості, а й випадки отримання житла у спадок.

Також ми розповідали, що ринок нерухомості в Україні демонструє впевнену позитивну динаміку. За лютий 2026 року покупці стали активніше цікавитися житлом, що в низці регіонів уже спровокувало відчутне здорожчання квадратних метрів.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
