Продажа недвижимости по сертификату — как это работает в 2025 году

Продажа квартир по сертификату стала одним из самых актуальных способов реализации недвижимости в Украине. После масштабных разрушений жилья из-за обстрелов РФ государство начало программу компенсаций для граждан, потерявших дома. Владельцы квартир теперь могут продать свое имущество покупателям, которые рассчитываются не наличными, а сертификатом.

Как отмечает риелтор Людмила Должанская, продавать недвижимость по сертификату — это безопасно, проверено и совсем не страшно.

Как происходит продажа жилья по сертификату

Схема выглядит просто и официально:

Покупатель оплачивает покупку государственным сертификатом. После регистрации сделки государство переводит средства продавцу через уполномоченный банк (чаще всего это Ощадбанк). Деньги поступают в гривне безналично на банковский счет продавца. Срок зачисления — от одного до пяти рабочих дней.

Государство берет на себя всю ответственность за выплату средств, поэтому рисков для продавца нет. Это не "помощь" или "скидка", а полноценная выплата за продажу жилья.

Как получить и использовать средства

После зачисления денег на счет продавец может действовать по своему усмотрению. Система работает прозрачно, а операции — официально через банк.

Возможные варианты:

Снять наличные деньги. До 100 000 грн в день в кассе банка. Если сумма больше — снятие частями. Купить валюту. Официально через банк по рыночному курсу и перевести на валютный счет. Открыть депозит. Если продавец не планирует тратить средства сразу, банк может предложить выгодный процент в гривне или валюте. Хранить на счете. Деньги остаются в вашем распоряжении без ограничений.

Как объясняет Должанская, все происходит по стандартным банковским правилам — никаких скрытых условий или ловушек.

Почему продажа жилья по сертификату безопасна

Система построена на государственных гарантиях. Средства поступают не от покупателя лично, а от государственного фонда. Это исключает любые риски мошенничества или задержки.

Все процессы — от регистрации сделки до поступления денег — четко контролируются государством и банком.

"Такие сделки отработаны до мелочей, проходят точно, как часы", — подчеркивает риелтор.

На практике уже проведены сотни успешных сделок, и все продавцы получили свои средства в полном объеме.

Как избежать ошибок при продаже

Перед подписанием сделки важно проверить несколько моментов:

имеет ли покупатель действующий сертификат и внесен ли он в государственный реестр;

правильно ли оформлены документы на квартиру;

указан ли именно уполномоченный банк для перевода средств.

Должанская советует не пытаться ускорить процесс и не соглашаться на "упрощенные" варианты вне банка или нотариуса. Только официальная процедура гарантирует безопасный результат.

Для продавцов жилья сертификаты — это не риск, а возможность. Покупатели с государственными компенсациями часто имеют четкий срок использования средств, поэтому быстрее принимают решение о покупке. Продавец получает реальные деньги, защищенные государством, а покупатель — шанс вернуть себе дом.

"Иногда именно такой покупатель — лучший и самый быстрый", — отмечает риелтор.

Как сообщалось, чтобы успешно и выгодно продать квартиру или дом, нужно комплексно подготовиться. Успех зависит от трех основных аспектов: идеальное состояние документов, привлекательный внешний вид жилья и эффективная коммуникация с потенциальными покупателями.

Также Кабинет министров принял важное решение для владельцев жилья в памятниках архитектуры, позволив им использовать сертификаты программы "єВідновлення". Это означает, что отныне средства из этой программы можно официально направлять на ремонт квартир и домов, расположенных в зданиях со статусом культурного наследия.