Багатоквартирні будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які планують продавати квартиру або будинок, оформлені до 2013 року, варто перевірити дату набуття права власності. Якщо інформацію про нерухомість пізніше внесли до сучасного державного реєстру, це не означає, що строк володіння починається заново. Від дати набуття майна може залежати, чи доведеться сплачувати податок із доходу від продажу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення ДПС.

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Як рахують строк володіння старою нерухомістю

Якщо право власності на квартиру або будинок виникло до 1 січня 2013 року, для визначення строку володіння враховують дату набуття цього права, а не дату, коли інформацію про нього внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Водночас є важлива умова: право має бути оформлене відповідно до законодавства, яке діяло на момент його виникнення. Також закон визнає права, для яких на той час не передбачалася обов’язкова державна реєстрація.

Якщо людина придбала квартиру у 2008 році, а відомості про право власності внесли до сучасного реєстру у 2024 році, для розрахунку строку володіння враховують 2008 рік. Саме пізніше внесення даних до реєстру не обнуляє цей строк.

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Коли під час продажу нерухомості не потрібно платити ПДФО

За пунктом 172.1 Податкового кодексу України дохід від продажу певних об’єктів нерухомості може не оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), якщо виконані передбачені законом умови.

Зокрема, для застосування цієї норми майно має перебувати у власності продавця понад три роки. Виняток із цієї вимоги передбачений для майна, отриманого у спадщину. Також пільга стосується визначених у Податковому кодексі видів нерухомості та діє за встановлених законом умов щодо кількості продажів протягом звітного податкового року.

Якщо йдеться про продаж іншої нерухомості або умови звільнення не виконані, дохід оподатковують за правилами пункту 172.2 Податкового кодексу України.

Тому самого факту, що квартира належить власнику понад три роки, недостатньо для автоматичного висновку про звільнення від податків. Необхідно врахувати тип об’єкта, підставу набуття права власності та кількість операцій із продажу протягом року.

Що перевірити перед продажем квартири

Власникам нерухомості, оформленої до 2013 року, варто заздалегідь підготувати документи, які підтверджують дату набуття права власності. Це допоможе правильно визначити строк володіння та перевірити можливість застосування податкової пільги.

Перед укладенням угоди варто:

знайти первинний правовстановлювальний документ — наприклад, договір купівлі-продажу або свідоцтво про право власності; перевірити дату виникнення права та порядок його оформлення за законодавством того часу; з’ясувати, чи відповідає майно умовам звільнення від ПДФО; уточнити в нотаріуса, які документи знадобляться для оформлення угоди та підтвердження строку володіння.

Якщо відомості про старе право власності ще не внесені до сучасного реєстру, це не означає автоматичної втрати права на нерухомість. Проте перед продажем потрібно перевірити документи й належне оформлення права, щоб уникнути затримок під час укладення угоди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що перевірити в реєстрі перед продажем квартири, щоб не втратити гроші. Перед укладенням угоди важливо переконатися, що право власності продавця зареєстроване належним чином, а на нерухомість не накладено обмежень. Така перевірка допоможе уникнути проблем під час оформлення договору купівлі-продажу.

Також Новини.LIVE повідомляли, як власнику повернути право розпоряджатися нерухомістю, якщо борг погашено, а арешт залишився. Навіть після сплати заборгованості обмеження на квартиру або будинок не завжди знімають автоматично. Власнику варто перевірити статус виконавчого провадження та за потреби звернутися до виконавця або суду.