Многоквартирные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, планирующим продать квартиру или дом, оформленные до 2013 года, следует проверить дату приобретения права собственности. Если информация о недвижимости была впоследствии внесена в действующий государственный реестр, это не означает, что срок владения начинается заново. От даты приобретения имущества может зависеть, придется ли платить налог с дохода от продажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение ГНаС.

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Как рассчитывается срок владения старой недвижимостью

Если право собственности на квартиру или дом возникло до 1 января 2013 года, для определения срока владения учитывается дата приобретения этого права, а не дата, когда информация о нем была внесена в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

В то же время существует важное условие: право должно быть оформлено в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его возникновения. Также закон признает права, для которых на тот момент не предусматривалась обязательная государственная регистрация.

Если человек приобрел квартиру в 2008 году, а сведения о праве собственности внесли в современный реестр в 2024 году, для расчета срока владения учитывается 2008 год. Именно более позднее внесение данных в реестр не обнуляет этот срок.

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Согласно пункту 172.1 Налогового кодекса Украины доход от продажи определенных объектов недвижимости может не облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), если выполнены предусмотренные законом условия.

В частности, для применения этой нормы имущество должно находиться в собственности продавца более трех лет. Исключение из этого требования предусмотрено для имущества, полученного по наследству. Также льгота касается определенных в Налоговом кодексе видов недвижимости и действует при соблюдении установленных законом условий относительно количества продаж в течение отчетного налогового года.

Если речь идет о продаже другой недвижимости или условия освобождения от уплаты налога не выполнены, доход облагается налогом в соответствии с правилами пункта 172.2 Налогового кодекса Украины.

Поэтому самого факта того, что квартира принадлежит владельцу более трех лет, недостаточно для автоматического вывода об освобождении от налогов. Необходимо учесть тип объекта, основание приобретения права собственности и количество сделок по продаже в течение года.

Что проверить перед продажей квартиры

Владельцам недвижимости, оформленной до 2013 года, следует заранее подготовить документы, подтверждающие дату приобретения права собственности. Это поможет правильно определить срок владения и проверить возможность применения налоговой льготы.

Перед заключением сделки следует:

найти первичный правоустанавливающий документ — например, договор купли-продажи или свидетельство о праве собственности; проверить дату возникновения права и порядок его оформления в соответствии с законодательством того времени; выяснить, соответствует ли имущество условиям освобождения от НДФЛ; уточнить у нотариуса, какие документы понадобятся для оформления сделки и подтверждения срока владения.

Если сведения о старом праве собственности еще не внесены в современный реестр, это не означает автоматической утраты права на недвижимость. Однако перед продажей необходимо проверить документы и правильность оформления права, чтобы избежать задержек при заключении сделки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что нужно проверить в реестре перед продажей квартиры, чтобы не потерять деньги. Перед заключением сделки важно убедиться, что право собственности продавца зарегистрировано надлежащим образом, а на недвижимость не наложены ограничения. Такая проверка поможет избежать проблем при оформлении договора купли-продажи.

Также Новини.LIVE сообщали, как владельцу вернуть право распоряжаться недвижимостью, если долг погашен, а арест остался. Даже после уплаты задолженности ограничения на квартиру или дом не всегда снимаются автоматически. Владельцу следует проверить статус исполнительного производства и, при необходимости, обратиться к исполнителю или в суд.