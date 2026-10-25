Багатоповерховий, житловий будинок. Фото: УНІАН

Після погашення боргу власник нерухомості може виявити, що квартира, будинок або земельна ділянка досі перебувають під арештом. Через це виникають труднощі з продажем, даруванням чи іншим розпорядженням майном. Навіть якщо виконавче провадження завершене, для зняття обмеження іноді доводиться додатково звертатися до виконавця або суду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на систему безоплатної правничої допомоги.

Реклама

Чому арешт із нерухомості не знімають після сплати боргу

Погашення заборгованості не завжди означає, що арешт із майна зникне автоматично. Причиною можуть бути несплачений виконавчий збір, витрати виконавчого провадження, інші невиконані зобов'язання або відсутність документів, необхідних для зняття обмеження.

Проблеми також виникають зі старими виконавчими провадженнями. Навіть якщо справу завершили, запис про арешт може залишатися в державному реєстрі, обмежуючи право власника розпоряджатися нерухомістю.

Реклама

У подібну ситуацію потрапила власниця будинку та земельної ділянки. У 2025 році вона сплатила понад 21 тисячу гривень на погашення боргу перед банком, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження. Однак арешт із нерухомості так і не зняли.

Читайте також:

Виконавча служба відмовила, оскільки матеріали провадження, відкритого ще у 2010 році, знищили після завершення строку зберігання. Через це власниця не могла вільно розпоряджатися своїм майном.

Реклама

За допомогою системи безоплатної правничої допомоги жінка звернулася до суду. Суд задовольнив позов і скасував арешт. Цей випадок показує, що навіть за відсутності старих матеріалів справи власник може захищати свої права в судовому порядку.

Як зняти арешт із квартири або будинку після погашення боргу

Насамперед необхідно з'ясувати, хто наклав арешт, на підставі якого документа та чи завершене виконавче провадження. Для цього варто звернутися до державного або приватного виконавця, який веде чи вів справу, а також перевірити відомості про обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Реклама

Якщо заборгованість погашена, потрібно зібрати документи, які це підтверджують. Зокрема, можуть знадобитися:

квитанції або банківські виписки про сплату боргу;

довідка кредитора про відсутність заборгованості;

документи про сплату виконавчого збору та витрат провадження;

постанова про завершення виконавчого провадження, якщо її винесли;

інформація про арешт і документ, на підставі якого його наклали.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про виконавче провадження", арешт знімають за наявності передбачених законом підстав. Зокрема, це може бути повне погашення вимог стягувачів і необхідних витрат, а також набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту.

Реклама

Якщо виконавець має законні підстави для зняття обмеження, він повинен оформити відповідну постанову та вжити необхідних заходів для припинення обтяження. Після цього власнику варто перевірити, чи оновилися відомості в державному реєстрі.

Що робити, якщо виконавець відмовляється знімати арешт

Якщо борг погашено, але обмеження залишається, власник може подати виконавцю письмову заяву з підтвердженнями оплати. У зверненні варто попросити пояснити причину збереження арешту та повідомити, які документи потрібні для його зняття.

Реклама

Якщо виконавець не реагує на заяву або безпідставно відмовляє, його рішення, дії чи бездіяльність можна оскаржити. Залежно від обставин скаргу подають керівнику відповідного органу державної виконавчої служби або до суду. Дії приватного виконавця також можна оскаржити в установленому законом порядку.

Окрема ситуація — коли матеріали старого провадження знищені, а отримати постанову про зняття арешту неможливо. У такому разі власнику може знадобитися звернення до суду з позовом про зняття арешту з майна.

До позову варто додати докази погашення боргу, документи на нерухомість, відомості з реєстру та відповіді виконавчої служби. Якщо кредитора ліквідовано або виникли питання щодо правонаступництва, це також може мати значення для розгляду справи.

Водночас конкретний спосіб захисту залежить від того, хто наклав арешт, чи існують інші борги та чи має обмеження чинну правову підставу. Тому перед зверненням до суду доцільно перевірити всі обставини справи й отримати юридичну консультацію.

Чи знімають арешт із нерухомості автоматично

Автоматичне зняття арешту не є універсальним правилом для всіх видів майна. Порядок залежить від підстав накладення обмеження та органу, який його застосував.

Якщо арешт пов'язаний із виконавчим провадженням, потрібно керуватися законом про виконавче провадження. Якщо ж обмеження встановив суд як захід забезпечення позову, може знадобитися окреме судове рішення.

Зміни до законодавства про цифровізацію виконавчого провадження, що набрали чинності 23 жовтня 2026 року в частині відповідних положень, передбачають автоматизацію окремих процедур. Однак механізми, які стосуються зняття арешту з коштів та електронних грошей, не означають автоматичного припинення всіх обтяжень нерухомості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо на ремонт багатоквартирного будинку не вистачає грошей, а частина сусідів відмовляється здавати кошти. Власникам квартир важливо перевірити кошторис, рішення загальних зборів і порядок розподілу витрат на спільне майно. Якщо мешканці накопичують борги, ОСББ може вимагати їх погашення в установленому законом порядку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що переселенці, які придбали житло за державний ваучер на суму до 2 млн гривень, не можуть вільно розпоряджатися ним протягом п'яти років. Зокрема, у цей період діє заборона на продаж, дарування та інше відчуження нерухомості. Тому перед купівлею квартири за ваучер важливо врахувати обмеження, які впливатимуть на подальші операції з майном.