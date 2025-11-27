Чи може власник квартири прописати людину без її присутності — що дозволяє закон у 2025 році

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Реєстрація місця проживання, або як звикли казати "прописка", залишається юридичним обов’язком для всіх громадян, а також іноземців, які постійно проживають на території держави. Це положення встановлює законодавство про свободу пересування та вибір місця проживання.

Як наголошують фахівці порталу Propiski.net.ua, людина, що змінює адресу, повинна буде протягом 30 днів оформити реєстрацію нового житла.

Також ключовим питанням залишається можливість провести цю процедуру без фізичної участі особи. Ситуація різниться для різних категорій громадян: для неповнолітніх реєстрацію можуть виконати батьки без їх присутності, тоді як повнолітні повинні подавати заяву особисто або доручати це представнику із нотаріально оформленими повноваженнями.

Прописка через представника

Право повнолітньої особи оформити реєстрацію через довірену особу визначається чинними правилами, затвердженими урядом.

Представник зможе подати документи лише у разі наявності нотаріально посвідченої довіреності, що підтверджує його повноваження діяти в інтересах заявника.

"Таке рішення буде особливо актуальним у випадках, коли людина перебуває за кордоном, тимчасово не має можливості прибути фізично або бажає оптимізувати процедуру через уповноважену особу", — кажуть експерти.

Документи для прописки через довірену особу

Для того, щоб представник міг здійснити подання документів до Центру надання адміністративних послуг, він повинен мати повний пакет оригіналів.

Серед них:

заяву на реєстрацію місця проживання;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

документ, що посвідчує особу представника, та нотаріально посвідчену довіреність;

військовий квиток або приписне посвідчення із відмітками про військовий облік (для тих, кому це потрібно за віком);

документи, що підтверджують право проживання у житлі — право власності або письмову згоду власника.

Ці вимоги забезпечують прозорість процедури та захист прав власників житла і громадян, які реєструють своє місце проживання.

Чи може власник прописати людину самостійно без заявника

Власник житла не зможе провести реєстрацію повнолітньої особи без її участі або без уповноваженого представника. Закон захищає право громадянина контролювати свої дії щодо зміни місця проживання.

Тому навіть за наявності згоди власника вирішальним фактором буде особиста заява або нотаріально підтверджене доручення.

У випадку з дітьми закон дає батькам більше можливостей, дозволяючи реєстрацію без присутності неповнолітнього, але це виключення не поширюється на дорослих.

Подання документів до ЦНАП

Після збирання всіх документів представник має подати їх до найближчого центру надання адміністративних послуг. Працівники ЦНАПу перевірять повноту пакету та правильність оформлення документів, після чого внесуть відомості до реєстру.

"Така процедура і надалі залишатиметься основним інструментом для тих, хто прагне провести реєстрацію без фізичної присутності, але відповідно до правил, визначених державою", — констатують експерти.

Як повідомлялось, в Україні зростає кількість громадян, які не мають можливості зареєструвати своє місце проживання. Основні причини цієї ситуації — це втрата житла внаслідок війни, часті переїзди, проживання в орендованому житлі без офіційного договору або складні сімейні обставини. Усе це змушує людей жити без необхідної реєстрації.

Також ми розповідали, що раніше багато українців помилково вважали, що зняти особу з реєстрації з квартири без судового рішення неможливо. Однак, завдяки зміні законодавства, права власника житла суттєво розширилися. Відтепер він може здійснити цю процедуру без згоди мешканця та необхідності звернення до суду.