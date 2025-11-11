Права прописаного у квартирі — ключові моменти та захист у 2025 році

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

В Україні поняття "прописка" офіційно замінене на "реєстрацію місця проживання". На перший погляд, це лише нова назва, але насправді зміна суттєва. Закон тепер чітко відокремлює факт проживання від права власності. Це означає, що навіть якщо людина зареєстрована у квартирі багато років, вона не стає її власником.

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" визначає реєстрацію як підтвердження фактичного проживання за певною адресою. А от право власності встановлюється виключно через Державний реєстр речових прав.

Цю норму підтверджують статті 317 та 319 Цивільного кодексу України, які визначають, що лише власник має право розпоряджатися житлом — продавати, дарувати або заповідати його.

Право проживання зареєстрованої особи

Основне право прописаного мешканця — проживати у квартирі. Згідно зі статтею 405 Цивільного кодексу, члени сім’ї власника мають рівні з ним права на користування житлом, якщо інше не передбачено домовленістю.

"Навіть якщо власник вирішить продати житло, він не може просто виселити зареєстрованого мешканця. Таке виселення можливе лише через суд і тільки з вагомих причин. Суд враховує, чи є в особи інше житло, чи вона є членом сім’ї власника, і чи не порушуються її соціальні права", — наголошують експерти АН My Flat.

Особливо захищеними є неповнолітні. Дитину не можна "виписати" без згоди батьків та без надання іншого місця проживання. Її реєстрація проводиться разом із одним із батьків, що прямо визначено у статтях 6 і 11 згаданого закону.

Соціальні права за місцем реєстрації

Реєстрація має велике значення для отримання соціальних послуг. Вона є підставою для:

оформлення документів — паспорта, водійського посвідчення, ідентифікаційного коду;

доступу до медицини — можливості обрати сімейного лікаря та отримувати медичні послуги;

зарахування дитини до школи чи дитсадка за територіальним принципом;

постановки на військовий облік для військовозобов’язаних;

отримання соціальних виплат, пенсій, субсидій.

Таким чином, реєстрація — це своєрідний "ключ" до реалізації конституційних прав, навіть якщо вона не надає права власності.

Межі прав прописаної особи

Попри широкий захист, прописаний мешканець має обмеження. Він не може самостійно розпоряджатися квартирою — продавати, обмінювати чи здавати її в оренду без згоди власника. Також він зобов’язаний дотримуватися правил користування житлом і брати участь у сплаті комунальних послуг, якщо проживає там постійно.

У разі конфлікту власник може подати позов про виселення. Це регулюється статтею 116 Житлового кодексу. Суд зважує всі обставини: наявність у людини іншого житла, сімейний статус, причини конфлікту.

Чи може власник виписати людину без згоди

Без згоди самої особи це можливо лише у випадках, передбачених законом — наприклад, якщо мешканець систематично порушує правила проживання або не має родинного зв’язку з власником і відмовляється звільнити житло після продажу. У всіх інших випадках потрібне рішення суду.

Держава поступово рухається до оновлення житлового законодавства, аби збалансувати права власників і зареєстрованих осіб. Але головний принцип залишається незмінним: реєстрація місця проживання — це право на користування, а не на власність.

Як повідомлялось, тепер українці можуть швидко та без зайвої бюрократії оновити інформацію про свою адресу проживання (прописку) в електронному форматі. Ця функція стала доступною не лише на порталі, але й безпосередньо у мобільному застосунку "Дія".

Також ми розповідали, українське законодавство вимагає від громадян задекларувати або зареєструвати своє місце проживання протягом 30 днів після зміни адреси. Ця процедура є важливою для держави, оскільки дозволяє вести облік населення та гарантувати доступ до соціальних послуг, виплат і виборчих прав. Хоча суворих покарань за несвоєчасну реєстрацію немає, уникнути відповідальності все ж не вийде.