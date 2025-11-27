Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Прописка без личного участия — может ли владелец зарегистрировать

Прописка без личного участия — может ли владелец зарегистрировать

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 04:20
обновлено: 14:39
Может ли владелец квартиры прописать человека без его присутствия — что позволяет закон в 2025 году
ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Регистрация места жительства, или как привыкли говорить "прописка", остается юридической обязанностью для всех граждан, а также иностранцев, постоянно проживающих на территории государства. Это положение устанавливает законодательство о свободе передвижения и выборе места жительства.

Как отмечают специалисты портала Propiski.net.ua, человек, меняющий адрес, должен будет в течение 30 дней оформить регистрацию нового жилья.

Реклама
Читайте также:

Также ключевым вопросом остается возможность провести эту процедуру без физического участия лица. Ситуация различается для разных категорий граждан: для несовершеннолетних регистрацию могут выполнить родители без их присутствия, тогда как совершеннолетние должны подавать заявление лично или поручать это представителю с нотариально оформленными полномочиями.

Прописка через представителя

Право совершеннолетнего лица оформить регистрацию через доверенное лицо определяется действующими правилами, утвержденными правительством.

Представитель сможет подать документы только при наличии нотариально заверенной доверенности, подтверждающей его полномочия действовать в интересах заявителя.

"Такое решение будет особенно актуальным в случаях, когда человек находится за границей, временно не имеет возможности прибыть физически или желает оптимизировать процедуру через уполномоченное лицо", — говорят эксперты.

Документы для прописки через доверенное лицо

Для того, чтобы представитель мог осуществить подачу документов в Центр предоставления административных услуг, он должен иметь полный пакет оригиналов.

Среди них:

  • заявление на регистрацию места жительства;
  • квитанцию об уплате административного сбора;
  • документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенную доверенность;
  • военный билет или приписное удостоверение с отметками о воинском учете (для тех, кому это нужно по возрасту);
  • документы, подтверждающие право проживания в жилье - право собственности или письменное согласие владельца.

Эти требования обеспечивают прозрачность процедуры и защиту прав собственников жилья и граждан, которые регистрируют свое место жительства.

Может ли собственник прописать человека самостоятельно без заявителя

Собственник жилья не сможет провести регистрацию совершеннолетнего человека без его участия или без уполномоченного представителя. Закон защищает право гражданина контролировать свои действия по изменению места жительства.

Поэтому даже при наличии согласия собственника решающим фактором будет личное заявление или нотариально подтвержденная доверенность.

В случае с детьми закон дает родителям больше возможностей, позволяя регистрацию без присутствия несовершеннолетнего, но это исключение не распространяется на взрослых.

Подача документов в ЦПАУ

После сбора всех документов представитель должен подать их в ближайший центр предоставления административных услуг. Работники ЦПАУ проверят полноту пакета и правильность оформления документов, после чего внесут сведения в реестр.

"Такая процедура и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом для тех, кто хочет провести регистрацию без физического присутствия, но в соответствии с правилами, определенными государством", — констатируют эксперты.

Как сообщалось, в Украине растет количество граждан, которые не имеют возможности зарегистрировать свое место жительства. Основные причины этой ситуации — это потеря жилья в результате войны, частые переезды, проживание в арендованном жилье без официального договора или сложные семейные обстоятельства. Все это вынуждает людей жить без необходимой регистрации.

Также мы рассказывали, что ранее многие украинцы ошибочно считали, что снять человека с регистрации из квартиры без судебного решения невозможно. Однако, благодаря изменению законодательства, права собственника жилья существенно расширились. Отныне он может осуществить эту процедуру без согласия жильца и необходимости обращения в суд.

госрегистрация недвижимость прописка документы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации