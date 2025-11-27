Может ли владелец квартиры прописать человека без его присутствия — что позволяет закон в 2025 году

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Регистрация места жительства, или как привыкли говорить "прописка", остается юридической обязанностью для всех граждан, а также иностранцев, постоянно проживающих на территории государства. Это положение устанавливает законодательство о свободе передвижения и выборе места жительства.

Как отмечают специалисты портала Propiski.net.ua, человек, меняющий адрес, должен будет в течение 30 дней оформить регистрацию нового жилья.

Реклама

Читайте также:

Также ключевым вопросом остается возможность провести эту процедуру без физического участия лица. Ситуация различается для разных категорий граждан: для несовершеннолетних регистрацию могут выполнить родители без их присутствия, тогда как совершеннолетние должны подавать заявление лично или поручать это представителю с нотариально оформленными полномочиями.

Прописка через представителя

Право совершеннолетнего лица оформить регистрацию через доверенное лицо определяется действующими правилами, утвержденными правительством.

Представитель сможет подать документы только при наличии нотариально заверенной доверенности, подтверждающей его полномочия действовать в интересах заявителя.

"Такое решение будет особенно актуальным в случаях, когда человек находится за границей, временно не имеет возможности прибыть физически или желает оптимизировать процедуру через уполномоченное лицо", — говорят эксперты.

Документы для прописки через доверенное лицо

Для того, чтобы представитель мог осуществить подачу документов в Центр предоставления административных услуг, он должен иметь полный пакет оригиналов.

Среди них:

заявление на регистрацию места жительства;

квитанцию об уплате административного сбора;

документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенную доверенность;

военный билет или приписное удостоверение с отметками о воинском учете (для тех, кому это нужно по возрасту);

документы, подтверждающие право проживания в жилье - право собственности или письменное согласие владельца.

Эти требования обеспечивают прозрачность процедуры и защиту прав собственников жилья и граждан, которые регистрируют свое место жительства.

Может ли собственник прописать человека самостоятельно без заявителя

Собственник жилья не сможет провести регистрацию совершеннолетнего человека без его участия или без уполномоченного представителя. Закон защищает право гражданина контролировать свои действия по изменению места жительства.

Поэтому даже при наличии согласия собственника решающим фактором будет личное заявление или нотариально подтвержденная доверенность.

В случае с детьми закон дает родителям больше возможностей, позволяя регистрацию без присутствия несовершеннолетнего, но это исключение не распространяется на взрослых.

Подача документов в ЦПАУ

После сбора всех документов представитель должен подать их в ближайший центр предоставления административных услуг. Работники ЦПАУ проверят полноту пакета и правильность оформления документов, после чего внесут сведения в реестр.

"Такая процедура и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом для тех, кто хочет провести регистрацию без физического присутствия, но в соответствии с правилами, определенными государством", — констатируют эксперты.

Как сообщалось, в Украине растет количество граждан, которые не имеют возможности зарегистрировать свое место жительства. Основные причины этой ситуации — это потеря жилья в результате войны, частые переезды, проживание в арендованном жилье без официального договора или сложные семейные обстоятельства. Все это вынуждает людей жить без необходимой регистрации.

Также мы рассказывали, что ранее многие украинцы ошибочно считали, что снять человека с регистрации из квартиры без судебного решения невозможно. Однако, благодаря изменению законодательства, права собственника жилья существенно расширились. Отныне он может осуществить эту процедуру без согласия жильца и необходимости обращения в суд.