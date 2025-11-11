Права прописанного в квартире — ключевые моменты и защита в 2025 году

Люди изучают документы. Фото: Freepik

В Украине понятие "прописка" официально заменено на "регистрацию места жительства". На первый взгляд, это лишь новое название, но на самом деле изменение существенное. Закон теперь четко отделяет факт проживания от права собственности. Это означает, что даже если человек зарегистрирован в квартире много лет, он не становится ее владельцем.

Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" определяет регистрацию как подтверждение фактического проживания по определенному адресу. А вот право собственности устанавливается исключительно через Государственный реестр вещных прав.

Эту норму подтверждают статьи 317 и 319 Гражданского кодекса Украины, которые определяют, что только владелец имеет право распоряжаться жильем - продавать, дарить или завещать его.

Право проживания зарегистрированного лица

Основное право прописанного жильца — проживать в квартире. Согласно статье 405 Гражданского кодекса, члены семьи собственника имеют равные с ним права на пользование жильем, если иное не предусмотрено договоренностью.

"Даже если владелец решит продать жилье, он не может просто выселить зарегистрированного жильца. Такое выселение возможно только через суд и только по веским причинам. Суд учитывает, есть ли у лица другое жилье, является ли он членом семьи владельца, и не нарушаются ли его социальные права", — отмечают эксперты АН My Flat.

Особенно защищенными являются несовершеннолетние. Ребенка нельзя "выписать" без согласия родителей и без предоставления другого места жительства. Его регистрация проводится вместе с одним из родителей, что прямо определено в статьях 6 и 11 упомянутого закона.

Социальные права по месту регистрации

Регистрация имеет большое значение для получения социальных услуг. Она является основанием для:

оформления документов — паспорта, водительского удостоверения, идентификационного кода;

доступа к медицине — возможности выбрать семейного врача и получать медицинские услуги;

зачисления ребенка в школу или детсад по территориальному принципу;

постановки на воинский учет для военнообязанных;

получения социальных выплат, пенсий, субсидий.

Таким образом, регистрация — это своеобразный "ключ" к реализации конституционных прав, даже если она не предоставляет права собственности.

Пределы прав прописанного лица

Несмотря на широкую защиту, прописанный жилец имеет ограничения. Он не может самостоятельно распоряжаться квартирой — продавать, обменивать или сдавать ее в аренду без согласия владельца. Также он обязан соблюдать правила пользования жильем и участвовать в оплате коммунальных услуг, если проживает там постоянно.

В случае конфликта владелец может подать иск о выселении. Это регулируется статьей 116 Жилищного кодекса. Суд взвешивает все обстоятельства: наличие у человека другого жилья, семейный статус, причины конфликта.

Может ли собственник выписать человека без согласия

Без согласия самого лица это возможно лишь в случаях, предусмотренных законом — например, если жилец систематически нарушает правила проживания или не имеет родственной связи с собственником и отказывается освободить жилье после продажи. Во всех остальных случаях требуется решение суда.

Государство постепенно движется к обновлению жилищного законодательства, чтобы сбалансировать права собственников и зарегистрированных лиц. Но главный принцип остается неизменным: регистрация места жительства - это право на пользование, а не на собственность.

Как сообщалось, теперь украинцы могут быстро и без лишней бюрократии обновить информацию о своем адресе проживания (прописку) в электронном формате. Эта функция стала доступной не только на портале, но и непосредственно в мобильном приложении "Дія".

Также мы рассказывали, украинское законодательство требует от граждан задекларировать или зарегистрировать свое место жительства в течение 30 дней после смены адреса. Эта процедура важна для государства, поскольку позволяет вести учет населения и гарантировать доступ к социальным услугам, выплатам и избирательным правам. Хотя строгих наказаний за несвоевременную регистрацию нет, избежать ответственности все же не получится.